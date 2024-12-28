القصة الكاملة لـ اعتـ ـقال 100 شخص من فلول الأسد في سوريا

تشهد دولة سوريا أحداثًا خـ ـطيرة واشتـ ـباكات بين قوات العمليات العسـ ـكرية ووزارة الداخلية وعناصر من نظام بشار الأسد السابق وتجار المخدرات، في منطقة الميادين بريف دير الزور، وينشر “الموجز” التداعيات خلال التقرير التالي.

دفعت قوات الأمن العام التابع للعمليات العسـ ـكرية في سوريا بمزيد من القوات إلى منطقة الميادين في ريف دير الزور، وذلك بعد وقوع اشتـ ـباكات عنيفة.

اشتـ ـباكات بين قوات العمليات العسـ ـكرية وفلول الأسد في سوريا

وتعد منطقة الميادين في ريف دير الزور من أهم المناطق التي كانت تتمركز فيها ميليشيات تابعة لإيران.

سوريا

ونفذت إدارة العمليات العسكرية في سوريا حملة مداهمات واسعة في مدينة البوكمال والقرى المحيطة بها، شملت قرى الجلاء والهري والدوير وصبيخان في سوريا.

وجاءت هذه الحملة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لعناصر نظام بشار الأسد السابق والميليشيات الموالية له لتسوية أوضاعهم.

وتم الكشف عن تورط بعض المعتـ ـقلين في التخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف قوات غرفة العمليات العسكرية في سوريا، بناءً على أوامر من قيادات مرتبطة بالميليشيات الإيرانية.

اعتقال 100 شخص من فلول الأسد في سوريا

وأسفرت حملة المداهمات في سوريا عن اعتـ ـقال نحو 100 شخص، بينهم عناصر ينتمون لميليشيا "الفوج 47" سابقاً، بالإضافة إلى ضبط مستودع يحتوي على أسـ ـلحة وذخـ ـائر، بما في ذلك عبوات وألغـ ـام معدة للاستخدام في مناطق مدنية بهدف إثارة الفوضى وتهديد الأمن.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن عملية التمشيط والمداهمات جاءت بعد تلقي بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول ميليشيات الأسد.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر نظام بشار الأسد البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنباً للمساءلة والملاحقة القانونية.

بدوره، ذكر تلفزيون سوريا أن إدارة العمليات العسـ ـكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول نظام بشار الأسد المخلوع.

اعتقال المسؤول عن الإعدامات بسجن صيدنايا

الجدير بالذكر أن السلطة الجديدة في سوريا اعتقلت رئيس القضاء العسـ ـكري السابق محمّد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعـ ـدامات الميدانية في سجن صيدنايا، غداة اشتـ ـباكات في غرب البلاد أعقبت محاولة اعتقاله.

وتم اعتقال الحسن مع عشرين من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسـ ـكرية على خلفية اشتـ ـباكات التي دارت بين مسـ ـلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس.

حملة مداهمات في سوريا

وتأتي العملية بعد يوم من تظاهر آلاف السوريين من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، في عدد من المدن بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتـ ـداءً مفترضاً على مقام للطائفة في حلب.

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