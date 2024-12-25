الجيش الإسرائـ ـيلي يواصل توغله بعمق 7 كيلو مترات جنوب غرب سوريا

واصل الجيش الإسرائـ ـيلي توغله في المنطقة العازلة في دولة سوريا، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد بعد سيطرة المعارضة السورية علي البلاد وتولي محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية.

وينشر “الموجز” تفاصيل توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في مناطق إضافية في دولة سوريا وسط إدانات واسعة من الدول العربية والدولية.

الجيش الإسرائـ ـيلي يبدأ التوغل في أماكن إضافية في سوريا

ومن جانبه، كشف التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، عن أن الجيش الإسرائـ ـيلي بدأ التوغل في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

سوريا

وفي نفس الصدد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائـ ـيلي توغل بعمق حوالي 7 كيلومتر من المنطقة العازلة في سوريا كما أبلغ الأهالي في قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة.

وكشفت مصادر سورية عن أن جرافات وآليات الجيش الإسرائـ ـيلي دخلت إلى منطقة سد القنطرة في محافظة القنيطرة، وثبتت قوات الجيش الإسرائـ ـيلي نقاط عسـ ـكرية ورفعت سواتر ترابية حول السد.

كما دخلت عربات مدرعة تابعة لـ الجيش الإسرائـ ـيلي برفقة جنود إلى مرتفع شارة الحرمون، وعمدت إلى تثبت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي.

الجيش الإسرائـ ـيلي يعلق علي توغله الجديد في سوريا

ومن جانبه، علق الجيش الإسرائـ ـيلي علي توغله الجديد في سوريا، قائلًا أن توغله في المنطقة العازلة وفي مواقع استراتيجية جنوبي سوريا، من أجل حماية مواطني شمالي إسرائـ ـيل، وموضحًا أنه لن يكشف عن مواقع قواته لضمان سلامتهم.

وأضاف الجيش الإسرائـ ـيلي أنه لا يقيّد حركة المدنيين دون داع، بل يساعد في تمكين الوصول إلى المناطق الزراعية عند الحاجة.

وتابع الجيش الإسرائـ ـيلي إنه أطلـ ـق النـ ـار على رجل كان يشارك في تظاهرة مناهضة لوجوده في قرية معرية بجنوب سوريا، الواقعة قرب المنطقة العازلة.

حقيقة توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في دولة سوريا

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي، وصول التوغل الإسرائـ ـيلي في سوريا إلى مسافة 25 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة دمشق، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائـ ـيلي لم يتجاوز المنطقة العازلة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يوسع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان

وفي السياق ذاته، قال مستشار مكتب نتنياهو، دميتري جندلمان، إن قوات الجيش الإسرائـ ـيلي تقوم بتوسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان المحتل إلى ما بعد خط الترسيم الذي تم إنشاؤه بعد حرب 1973.

الجيش الإسرائـ ـيلي

إسرائـ ــيل تؤكد عزمها تدمـير الأسـلحة الثـقيلة بسوريا

وفي نفس الصدد، قال وزير الدفاع الإسرائـيلي يسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائـ ـيلي سيدمر الأسـ ـلحة الاستراتيجية الثـقيلة في أنحاء سوريا، بما في ذلك صـواريخ "سطح – جو" وأنظمة دفاع جوي وصواريخ "سطح – سطح" وصواريخ "كروز" وصـواريخ بعيدة المدى وأنظمة صـواريخ ساحلية.

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