أثارت تصريحات محافظ دمشق الجديد ماهر مروان التي دعا فيها لـ السلام مع إسرائـ ـيل جدلاً واسعًا علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض أنها تعد إعلانًا عن رغبة الإدارة الجديدة في سوريا لتطبيع العلاقات مع إسرائـ ـيل.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق محافظ دمشق الجديد علي تصريحاته حول التطبيع مع إسرائيل، وأبرز التصريحات التي أدلي بها.

حقيقة تصريحات محافظ دمشق الجديد حول التطبيع مع إسرائـ ـيل

ومن جانبه، نفى محافظ دمشق الجديد ماهر مروان ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية بشأن دعوته للتطبيع مع إسرائـ ـيل، وفنّد هذه التصريحات، وبررها قائلًا إنه ركز في سياق حديثه عن السلم الأهلي السوري الداخلي.

محافظ دمشق الجديد

وسجل محافظ دمشق الجديد مقطع فيديو مقتضبًا، وضح فيه مقصده من تصريحاته حول السلام والحرب مع إسرائـ ـيل، نافيًا دعوته لـ التطبيع مع إسرائـ ـيل.

وقال محافظ دمشق: "من واجبي أن أوضح مقصدي مما ظهر عبر أثير إحدى الإذاعات الأمريكية، كوني محافظًا لدمشق لم أتطرق أبدًا إلى السلام مع إسرائـ ـيل وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقًا، هناك وزارة خارجية وهناك قيادة".

وأضاف: "كان سياق كلامي يصب في التعايش السلمي الأهلي المحلي سياق الحديث الذي بقي حوالي الساعة كان يصب عن تعب الشعب السوري في سنوات الثورة وأنه بحاجه إلى سلام داخلي ولا يريد الحـ ـروب الخارجية، من الممكن أن يكون التعبير لدي ناقصًا، ولكن الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت".

تصريحات محافظ دمشق الجديد بشأن السلام مع إسرائـ ـيل

وكانت الإذاعة العامة الأمريكية "NPR" فقد نقلت عن محافظ دمشق الجديد قوله إن الحكومة السورية الجديدة تريد تسهيل العلاقات الودية بين إسرائـ ـيل وسوريا.

وأضافت الإذاعة الأمريكية نقلاً عن محافظ دمشق الجديد أنه من المفهوم أن تشعر إسرائـ ـيل بالقلق عندما تولت حكومة سورية جديدة السلطة بسبب فصائل معينة، لهذا تقدمت قليلاً، وقصـ ـفت قليلاً".

وتابع محافظ دمشق الجديد: "إن هذا الخوف طبيعي، وليس لدينا أي خوف تجاه إسرائـ ـيل، ومشكلتنا ليست مع إسرائـ ـيل".

واستطرد محافظ دمشق: "نحن لا نريد التدخل في أي شيء يهدد أمن إسرائـ ـيل أو أمن أي دولة أخرى".

محافظ دمشق الجديد يدعو أمريكا إلى تسهيل علاقات أفضل مع إسرائـ ـيل

ودعا محافظ دمشق الجديد الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسهيل علاقات أفضل مع إسرائـ ـيل.

وقال محافظ دمشق الجديد: "هناك شعب يريد التعايش، يريدون السلام، لا يريدون النـ ـزاعات، نريد السلام، ولا نستطيع أن نكون أعـ ـداء لإسرائـ ـيل أو أعـ ـداء لأي أحد".

من هو مافظ دمشق الجديد؟

ويعد محافظ دمشق الجديد سوري الجنسية في العقد الخامس من عمره، حيث ولد في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة السورية دمشق.

ويقول محافظ دمشق الجديد إنه أجبر على الفرار إلى إدلب عام 2011، بعد الملاحقات التي تعرض لها من طرف القوات الأمنية لنظام بشار الأسد.

وديانة محافظ دمشق الجديد هي الديانة الإسلامية من الطائفة السنية، ولغته الأم هي اللغة العربية، كما أنه متزوج وله أبناء.

وحصل محافظ دمشق الجديد على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية، وعمل لمدة 10 سنوات في إدارة الأعمال.

تم تعيينه محافظًا لمدينة دمشق من قبل الحكومة السورية، في وقت يواجه فيه النظام السوري تحديات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي.

قبل توليه منصب محافظ دمشق، عمل ماهر مروان في عدة مناصب إدارية وتنفيذية داخل الدولة السورية، وارتبط اسمه بالعديد من المشاريع الحكومية.

سوريا

وتضمنت خبرات محافظ دمشق الجديد العمل في الشؤون المحلية والإدارية والتنموية، حيث يتمتع بتجربة واسعة في التعامل مع القضايا اليومية والمشاكل التي تواجه المدينة.

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