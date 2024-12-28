بعد زيارة رئيس المخابرات العراقية.. كيف يبدو مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق؟

أثارت زيارة رئيس المخابرات العراقية حميد الشطرى إلى سوريا علي رأس وفد رفيه المستوي حالة من الجدل، وتم طرح العديد من التساؤلات عن الدوافع وراء هذا اللقاء وعن مدى تأثيره على مصلحة العراق وسوريا.

وانتقد عدد من العراقيين لقاء رئيس المخابرات العراقية وأحمد الشرع قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا خاصة أنه محكوم عليه بالإعدام في العراق بسبب تهم إرهـ ـابية.

تفاصيل مباحثات رئيس المخابرات العراقية وأحمد الشرع

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل لقاء رئيس المخابرات العراقية وأحمد الشرع وردود الفعل المختلفة علي المباحثات التي تم عقدها بين الطرفين.

رئيس المخابرات العراقية وأحمد الشرع

زار رئيس المخابرات العراقية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى، والتقي أحمد الشرع وهو لقاء أثار ردود فعل متباينة في العراق بين مؤيدين ومعارضين.

أبرز الملفات علي طاولة رئيس المخابرات العراقية وأحمد الشرع

وكشف المتحدث باسم العوادي لوكالة الأنباء العراقية عن أن رئيس المخابرات العراقية عقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة لبحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.

أحمد الشرع يحمل مسـ ـدسًا خلال لقاء رئيس المخابرات العراقية

ومن ناحية أخري، أثارت صورة لـ أحمد الشرع تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حمله مسدسًا، العديد من التساؤلات، النشطاء بتحليل الصورة واللقطة المقصودة حسب رأيه الشخصي.

وعلق حساب علي موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "أحمد الشرع يحمل مسـ ـدسه أثناء استقباله رئيس المخابرات العراقية، لماذا لم يحمل المسـ ـدس مع بقية الوفود؟ لماذا حمله مع الوفد العراقي بالتحديد؟.

فيما كتب ناشط آخر: "أحمد الشرع لا يثق. مسدسه حاضرًا مع الوفد العراقي برئاسة رئيس المخابرات العراقية حصرًا، أما بقية الوفود يثق بهم قابلهم بدون مسـ ـدس وبدون سترة تحمي ضد الرصـ ـاص".

العراق يعلن الاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا

ومن ناحية أخري، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني حرص العراق على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

وقال رئيس الحكومة العراقية في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي: "قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسـ ـلحة وعناصر داعـ ـش الإرهـ ـابي وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي.

ودعا رئيس الحكومة العراقية الإدارة الجديدة في سوريا إلى إعطاء ضمانات باحترام تنوع المكونات وعدم إقصاء أحد.

أحمد الشرع يحمل مسدسًا خلال لقاء رئيس المخابرات العراقية

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي لمواجهة داعــ ـش الإرهـ ـابي، وهناك التزام بالوقوف معه تجاه أي تهـ ـديد إرهـ ـابي للمساس بحدوده.

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