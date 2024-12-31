بن غفير يتهم سموتريتش بمحاولة تعطيل إنفاذ القانون

في خضم نزاع سياسي مستمر بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن الميزانية، أصدرت شرطة إسرائيل بيانًا هاجمت فيه وزارة المالية بزعم إلحاق الضرر بإنفاذ القانون بشكل عام ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة يامام بشكل خاص التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .





بن غفير يتهم سموترتيتش بمحاولة إبعاده عن الشرطة

ويزعم البيان أن "وزارة المالية إتخذت قرارًا أحادي الجانب بتجميد الميزانية المخصصة لبناء مبنى لوحدة يامام، التي يعمل مقاتلوها بلا كلل من أجل أمن دولة إسرائيل ومواطنيها"، ووصف القرار بأنه غير مبرر.

وفي تعليقه على هذا، دعا وزير الأمن القومي بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، سموتريتش إلى "إبعاد يديه عن الشرطة".

وردًا على ذلك، أعلنت وزارة المالية أنها حولت التمويل للمشروع "منذ فترة طويلة" لكن الشرطة إختارت عدم المضي قدمًا في المشروع، ظاهريًا لأن المفوض قرر إعطاء الأولوية لقضايا أخرى.

وقالت الوزارة في بيانها إن "محاولة تقديم صورة كاذبة ومخالفة، مع استغلال مقاتلي اليمن بشكل ساخر، أمر مؤسف وغير ضروري".



ويرفض بن غفير دعم قوانين متعلقة بالميزانية، تؤدي لفرض تخفيضات مالية على وزارة الأمن القومي التي يرأسها، وذلك بسبب التكلفةالمرتفعة للحرب على غزة، وتداعي المجالات الإقتصادية في البلاد بسبب المعارك المشتعلة على عدة جبهات.

سموتريتش يسخر من بن غفير ويصفه ب" سانتا كلوز"

بدوره فقد إتهم وزير المالية سموتريتش زميله في الحكومة بن غفير، بـ"الشعبوية"، بعد أن هدد حزب الأخير اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت" بمواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، إحتجاجاً على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.

وفي حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريش شكاوى بن غفير، قائلاً إنه "لم يطلب أبداً أي شيء ولم يحصل عليه في

نهاية المطاف".

وقال سموتريتش إن رواتب الشرطة قد زادت بالفعل، وإن بن غفير يقدم نفسه على أنه "سانتا كلوز" الذي يمنح الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.

وأضاف : بالتأكيد لن يكون من الممكن دفع رواتب للشرطة، وبالتأكيد لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب، إذا واصل بن غفير محاربة القوانين المالية".

وأكد سموتريتش أن "على الجميع المساهمة بتسديد فاتورة تكلفة الحرب المرتفعة".

تأتي تلك الخلافات وسط غياب رئيس الحكومة، بينيامين نتنياهو، الذي خضع، أمس الأحد، إلى جراحة خطيرة على إثر مضاعفة مرض السرطان الذي يعانيه .

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