كوفيد وسرطان.. المرض يحاصر القـ.ـاتل نتنياهو وزوجته سارة

كشفت عدد من وسائل الإعلام العبرية عن إصابة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين تنياهو، بفيروس كورونا أثناء وجودها في الولايات المتحدة الموجز تكشف التفاصيل في التقرير التالي .

أصيبت أثناء تواجدها في الولايات المتحدة

منذ عدة أيام، تعاني سارة من إرتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وأعراض أخرى لفيروس كورونا .

ومن المقرر أن تعود بعد الإنتهاء من علاجها في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تعود إلى تل أبيب - بحسب التقرير.

وكانت قد أثيرت العديد من التساؤلات حول عدم وجود زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، وإبنهما يائير بجانبه أثناء الجراحة، وتواجدهما في ميامي بولاية فلوريدا.

وهو ما تم الكشف عنه حيث أصيبت بالفيروس بينما كانت متواجدة بالفعل مع إبنهما المقيم بشكل شبه دائم بولاية فلوريدا .





نتنياهو يتعافي في جناح محصن تحت الأرض

وبدوره فقد أفاد مركز هداسا عين كارم الطبي في القدس يوم الاثنين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعر بأنه بخير وأن حالته الصحية تستمر في التحسن.

وقال الفريق الطبي الذي يعالجه إن الفحوصات أظهرت أن وظائفه طبيعية ومُرضية.

تم نقل نتنياهو إلى جناح تحت الأرض حيث سيواصل تعافيه في الأيام المقبلة.

حيث أعتُبرت الجراحة التي خضع لها نتنياهو ناجحة مساء الأحد.

أكد مسؤولون في المستشفى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعافى في غرفة محصنة تحت الأرض مصممة للحماية من ضربات الصواريخ بعد خضوعه لجراحة البروستاتا يوم الأحد.

و أفاد الأطباء في مركز هداسا الطبي في القدس أن الإجراء سار بسلاسة، دون أي علامة على السرطان. قال الدكتور “عوفر جوفريد”، رئيس قسم المسالك البولية، للصحافة: "نأمل فقط في الأفضل".

ومع ذلك، فإن دخوله المستشفى يجعله غائبًا خلال فترة متوترة.

وكان وزير العدل “ياريف ليفين” قد شغل منصب رئيس الوزراء بالنيابة بينما كان نتنياهو تحت التخدير.

وفي بيان، أعرب نتنياهو عن إمتنانه لأطبائه وأكد لمواطنيه أنه "في حالة تأهب تام".

وفي سياق أخر فقد تم تأجيل جلسات محاكمة الفساد التي كان يفترض أن تعقد، الإثنين، لعدة أيام، حيث يزعم محاموه أنه يحتاج إلى وقت للتعافي.

و في حال ثبتت إدانته، فيمكن الحكم على نتنياهو بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

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