سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: يحذر الحوثيون التحذير الأخير

حذر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الإثنين، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن من عدم وقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل، التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي.



ستتشاركون مع حماس وحزب الله ذات المصير البائس

قائلاً: إنهم بخلاف ذلك يخاطرون بنفس "المصير البائس" مثل حماس وحزب الله وبشار الأسد في سوريا إذا أصروا، كما حذر طهران من أن إسرائيل لديها القدرة على ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك في إيران، مضيفا أن إسرائيل لن تتسامح مع هجمات الوكلاء الإيرانيين.

أطلق الحوثيون مراراً وتكراراً طائرات بدون طيار وصواريخ تجاه إسرائيل فيما وصفوه بأعمال تضامن مع الفلسطينيين تحت نيران إسرائيل في غزة.

وقال السفير الإسرائيلي “داني دانون” لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط على مدار العام الماضي.

حسناً، إسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس، وحزب الله، والأسد، وكل أولئك الذين حاولوا تدميرنا فليكن هذا تحذيركم الأخير. هذا ليس تهديداً إنه وعد سوف تشاركون نفس المصير البائس".



إسرائيل ستدافع عن مواطنيها

وفي حديثه قبل الإجتماع، قال دانون للصحفيين: "ستدافع إسرائيل عن مواطنيها إذا لم تكن مسافة 2000 كيلومتر كافية لفصل أطفالناعن الإرهاب، دعوني أؤكد لكم أنها لن تكون كافية لحماية إرهابهم من قوتنا".



وفي سياق متصل ، فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأسبوع الماضي، بنيامين نتنياهو، جماعة الحوثيين من أن إسرائيل "بدأت للتو" في أعقاب الضربات الإسرائيلية على أهداف متعددة مرتبطة بالحوثيين في اليمن، بما في ذلك مطار صنعاء وموانئ على الساحل الغربي للبلاد ومحطتين للطاقة.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان على وشك ركوب طائرة في المطار عندما تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل، وقال إن أحد أفراد طاقم الطائرة أصيب.

إن القضاء الإسرائيلي على كبار قادة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتدمير بنيتهما العسكرية إلى جانب إنهيار نظام الأسد يمثل سلسلة من الإنتصارات الضخمة لنتنياهو.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، أعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري عن القلق البالغ إزاء تصعيد العنف، داعياً الحوثيين إلى وقف الهجمات على إسرائيل واحترام القانون الدولي والإنساني.

وقال خياري: "إن المزيد من التصعيد العسكري من شأنه أن يعرض الإستقرار الإقليمي للخطر مع عواقب سياسية وأمنية وإقتصادية وإنسانية سلبية".

وأضاف : "إن الملايين في اليمن وإسرائيل وفي مختلف أنحاء المنطقة، سوف يستمرون في تحمل وطأة التصعيد بلا نهاية".

بدوره فقد أدان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا” الهجمات الصاروخية الحوثية على إسرائيل، كما إنتقد الضربات الإنتقامية التي شنتها إسرائيل على اليمن، وكذلك تلك التي شنتها ما أسماه "التحالف الأنجلو ساكسوني" من السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، قائلاً إنها "غير متناسبة بوضوح".

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