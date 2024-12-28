حـ ـرب استنزاف.. تداعيات إطلاق ميليشيا الحوثي الصـ ـواريخ علي إسرائـ ـيل

اشتعل الصراع بين ميليشيا الحوثي وإسرائـ ـيل وزادت التوترات بينهم، حيث وسَعت تل أبيب من دائرة استهدافها لمواقع الحوثيين في اليمن.

وأطلقت ميليشيا الحوثي العديد من الصـ ـواريخ علي إسرائـ ـيل واستهدفت قلب تل أبيب، في حين شنت إسرائـ ـيل عشرات الغارات بواسطة الطائرات المقاتلة علي مواقع للحوثيين في اليمن.

تداعيات الصراع المشتعل بين إسرائـ ـيل وميليشيا الحوثي

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الحـ ـرب المشتعلة بين إسرائـ ـيل وميليشيا الحوثي، وتفاصيل الصراع الدائر بينهم.

صـ ـاروخ باليستي

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائـ ـيلي اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الإسرائـ ـيلية اعترضت صـ ـاروخًا أطلق من اليمن بواسطة ميليشيا الحوثي.

وقال الجيش الإسرائـ ـيلي على تطبيق "تليجرام" إن الصـ ـاروخ أسقط قبل أن يصل إلى الأراضي الإسرائـ ـيلية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في عشرات المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة القدس والبحر الميت.

وكان الجيش الإسرائـ ـيلي قد اعتراض صـ ـاروخ باليستي، فجر الجمعة، أُطْلِق من اليمن بواسطة ميليشيا الحوثي قبل دخوله إلى وسط البلاد.

وأفاد الإسعاف الإسرائـ ـيلي بإصابة 18 شخصاً خلال التدافع وهم في طريقهم إلى الملاجئ، في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هبوط الطائرات في مطار بن جوريون توقف مؤقتاً.

ميليشيا الحوثي تتبني مهـ ـاجمة إسرائـ ـيل بطائرة مسـ ـيّرة وصـ ـاروخ باليستي

وفي السياق ذاته، تبنّت ميليشيا الحوثي مهـ ـاجمة إسرائـ ـيل بطائرة مسـ ـيّرة وصـ ـاروخ باليستي (فرط صوتي)، وقصف سفينة شحن في بحر العرب، وزعمت قصـ ـف مطار بن جوريون.

إسرائـ ـيل تشن رابع هـ ـجوم علي ميليشيا الحوثي منذ طوفان الأقصي

وكانت إسرائـ ـيل قد شنت هـ ـجومًا على ميلييشا الحوثي اليمن، الخميس الماضي، والذي يعد الهـ ـجوم الرابع في إطار المواجهة المستمرة بين ميليشيا الحوثي وإسرائـ ـيل منذ بدء الحـ ـرب على قطاع غـ ـزة في 7 أكتوبر 2023 إثر عملية طوفان الأقصى.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن أن نحو 100 طائرة إسرائـ ـيلية شاركت في الهـ ـجوم على مواقع ميليشيا الحوثي في اليمن، وقالت إن سلاح الجو الإسرائـ ـيلي شن 7 غـ ـارات على صنعاء و3 غـ ـارات على الحديدة.

ميليشيا الحوثي

حـ ـرب استنزاف طويلة

وفي السياق ذاته، علق الإعلام الإسرائـ ـيلي على الهجوم الإسرائـ ـيلي على اليمن، مؤكدًا أن هذا التصعيد يعكس دخول إسرائـ ـيل في حرب استنزاف طويلة ذات تبعات اقتصادية وأمنية خـ ـطيرة.

وأضاف الإعلام الإسرائـ ـيلي أن ميليشيا الحوثي نجحت في استدراج إسرائـ ـيل إلى مواجهة معقدة يصعب الانسحاب منها، في حين أكد بعضهم أن إسرائـ ـيل ستكون الخاسرة في هذه الحرب الاستنزافية.

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