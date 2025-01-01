ترامب يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ حركة حماس.. ما القصة؟

وجه الرئيس الأمريكي المنتحب دونالد ترامب رسالة تحذيرية لـ حركة حماس، في بداية العام الجديد، وذلك قبل أيام قليلة من تنصيه رئيسًا لـ الولايات المتحدة الأمريكية لولاية ثانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل رسالة ترامب التحذيرية لـ حركة حماس بعد 14 شهر من حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي تشنها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة.

ترامب يوجه رسالة التحذيرية لـ حركة حماس

وتمثلت الرسالة التحذيرية التي وجهها ترامب لـ حركة المقاومة الإسلامية حماس في دعوتهم لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غـ ـزة قريبًا.

ترامب

وجاءت رسالة ترامب لـ حركة حماس خلال حفل رأس السنة الجديدة في منتجعه مار إيه لاجو في فلوريدا، حينا سأل مراسل ترامب عما إذا كان قد تحدث مؤخرًا مع رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار المحتمل وصفقة المحتجزين، والتي يبدو أن المحادثات بشأنها قد واجهت عقبة.

ورد ترامب قائلًا: "سنرى ما سيحدث"، مضيفًا: "سأقولها بهذه الطريقة: "من الأفضل لهم أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريبًا"، بحسب تعبيره.

ويوجد أكثر من 100 أسير إسرائـ ـيلي في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غـ ـزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وتقوم الولايات المتحدة بجهود كبيرة للإفراج عنهم.

ترامب يهدد بضرورة إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير

وكان ترامب قد كتب على موقع "تروث سوشيال" الشهر الماضي: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، فسوف يكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفع الثمن أولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفـ ـظائع ضد الإنسانية".

ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن في قطاع غـ ـزة قد مـ ـاتوا

ومن ناحية أخري، كان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي قد كشف عن أن ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائـ ـيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غـ ـزة قد مـ ـاتوا.

وقال الموقع الأمريكي إن الرئيس الإسرائـ ـيلي إسحق هرتسوج كان قد أجري اتصالًا هاتفيًا بـ ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأخبر الرئيس الإسرائـ ـيلي ترامب أن تأمين إطلاق سراح الرهائن الـ101 "قضية ملحة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن هناك 101 رهينة متبقين في قطاع غزة، نحو نصفهم على قيد الحياة.

الرئيس الإسرائـ ـيلي يناشد ترامب بإنقاذ الرهائن في قطاع غـ ـزة

وأضاف الموقع الأمريكي: "قال هرتسوج لـ ترامب: "عليك إنقاذ الرهائن"، فرد الرئيس الأمريكي المنتخب: "إن جميع الرهائن تقريبًا مـ ـاتوا على الأرجح، فأخبر الرئيس الإسرائـ ـيلي ترامب أن أجهزة الاستخبارات الإسرائـ ـيلية تعتقد أن نصفهم ما زالوا على قيد الحياة، وبحسب الوكالة فقد فوجئ ترامب وقال إنه لم يكن على علم بذلك".

ترامب

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفات: "سيعمل ترامب كمفاوض رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وسيعمل على إعادة الرهائن إلى ديارهم".

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