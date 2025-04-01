عاجل.. إسرائـ ـيل تصعد من عـ ـدوانها علي الضفة الغربية خلال عيد الفطر

واصلت قوات الجيش الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانها على الضفة الغربية وتحديدًا مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ 65 على التوالي، ولليوم الـ 52 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية، ومداهمات وطرد للسكان من منازلهم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي الضفة الغربية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحصيلة الشهداء والمصابين.

تفاصيل العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي الضفة الغربية

أسفر العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي المتواصل على الضفة الغربية ومخيماتها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.

الضفة الغربية

وتسبب العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي المتواصل على الضفة الغربية في نزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة بعد الاستيلاء على منازلهم وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

كما أدي العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي المتواصل على الضفة الغربية إلى دمـ ـار شامل طال البنية التحتية والمنازل والمحلات التجارية والمركبات التي تعرضت للهـ ـدم الكلي والجزئي والحرق والتـ ـخريب والنهب والسرقة، وتم تدمـ ـير 396 منزلا بشكل كامل.

جيش الاحتلال الإسرائـ ـيلي يرفع العمليات الهندسية في الضفة الغربية

ورفع جيش الاحتلال الإسرائـ ـيلي مستوى ما يسمى بـ العمليات الهندسية في إشارة للاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية على ممتلكات الفلسطينيين من عمليات هدم وتجريف، في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما نقله موقع "والا" العبري.

وبحسب الموقع الإسرائيلي فإن قائد المنطقة الوسطى بـ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي كشف عن قرار حكومته بتفكيك مخيمات الضفة الغربية بزعم أنها حصنا للمسلحين، وتحويلها لأحياء سكنية تابعة لمدينتي جنين وطولكرم.

الأونروا: النزوح فى الضفة الغربية غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائـ ـيلى عام 1967

وفي نفس الصدد، حذر مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضفة الغربية، من أن حجم النزوح فى الضفة الغربية غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائـ ـيلى عام 1967.

وأضاف: "القوانين الإسرائـ ـيلية الجديدة تقوض عملنا".

وتابع: "الاحتلال الإسرائـ ـيلى يحظر الاتصال بيننا وبين مسئوليه عند اقتـ ـحام قواته مرافقنا". واستطرد: "موظفونا لايزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود الإسرائـ ـيليين عند نقاط التفتيش".

وأكد أن تخفيض الإدارة الأمريكية للمساعدات الخارجية أجبر الأمم المتحدة على اتخاذ خيارات صعبة.

تقرير أمريكي يكشف عن جـ ـرائم إسرائـ ـيل فى مخيم جنين

وفى غضون ذلك، كشف تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن جـ ـرائم إسرائـ ـيل فى مخيم جنين، حيث حولت الجرافات الإسرائـ ـيلية الطرق إلى رمال وطين.

الضفة الغربية

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إلى أن عمليات الهدم الإسرائـ ـيلية فى مخيم جنين حولت كثيرًا من المبانى إلى أنقاض، محذرة من أن الحكومة الإسرائـ ـيلية لم تحدد بعد موعدًا لإنهاء العمليات فى جنين.

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