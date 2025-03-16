إسرائـ ـيل تواصل عـ ـدوانها علي الضفة الغربية وتعتقل 5 فلسطينيين

تواصل دولة إسرائـ ـيل تصعيدها وعـ ـدوانها غير المسبوق علي مختلف محافظات الضفة الغربية، لاسيما في المحافظات الشمالية التي تشهد عمليات اقتـ ـحام شبه يومية منذ أكثر من شهر ونصف.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وخاصة بعد تصعيد إسرائـ ـيل من أعمالها العـ ـدوانية غير المسبوقة، فضلًا عن حملات المداهمات والاعتقالات.

تفاصيل اقتـ ـحام إسرائـ ـيل بلدتي عنبتا وبلعا شمالي الضفة الغربية

واقتـ ـحمت إسرائـ ـيل، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، بلدتي عنبتا وبلعا شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية، وانتشرت القوات الإسرائـ ـيلية في الشوارع.

الجيش الإسرائـ ـيلي

ومن جانبها، أكدت قالت مصادر محلية، إن مدرعتين عسكريتين دخلتا بلدة عنبتا عبر حاجز "عناب" العسكري، وجابتا الشوارع الرئيسية، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات، واستمرت إسرائـ ـيل في الاقتحام باتجاه بلدة بلعا المجاورة قبل أن تعود أدراجها إلى عنبتا.

إسرائـ ـيل تنشر فرق مشاة داخل عنبتا

كما نشرت إسرائـ ـيل فرق مشاة داخل عنبتا، حيث داهم الجنود الإسرائـ ـيليين أحد المقاهي على الشارع الرئيسي وخربوا محتوياته ودققوا في هويات الشبان المتواجدين فيه، كما فتشوا هواتفهم النقالة واعتدوا على عدد منهم، ولم يُبلغ عن أي اعت ـقالات خلال هذه العملية.

القوات الإسرائـ ـيلية تقتحم قريتي دير ابزيع وشقبا

أما في محافظة رام الله فقد اقتحمت القوات الإسرائـ ـيلية قريتي دير ابزيع وشقبا غربي المحافظة، وقالت مصادر أمنية، إن قوة عسكرية اقتحمت دير ابزيع واحتجزت شابا بعد مداهمة منزله، كما شهدت قرية شقبا اقتحامًا مشابها، دون أن يُسجل أي اعتقالات أو مداهمات إضافية.

إسرائيل تشن حملة اعتقالات في القدس

وفي محافظة القدس، شنت إسرائـ ـيل حملة اعتقالات، واعتقلت 5 شبان من بلدة عناتا شمال شرق المدينة، وأكدت محافظة القدس أن المعتقلين جميعهم من عائلة الزلباني.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن 69 غـ ـارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ومن ناحية أخري، أوردت قناة إن بي سي الأمريكية تقريرًا لمؤسسة بتسيلم العبرية أفاد بأن الجيش الإسرائـ ـيلي كثف قصـ ـفه الجوي علي الضفة الغربية منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 بشكل كبير.

وأضاف التقرير العبري أن الجيش الإسرائـ ـيلي شنت 69 غـ ـارة جوية على الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 راح ضحيتها 261 شهيدًا على الأقل، منوها بأن هذا العدد مرشح للزيادة.

الجيش الإسرائـ ـيلي

الجيش الإسرائـ ـيلي يكشف أسباب تكثيف هـ ـجومه علي الضفة الغربية

ونقلت إن بي سي عن الجيش الإسرائـ ـيلي زعمه أنه كثف هـ ـجماته في الضفة الغربية بسبب زيادة هجمات المقاومة وأنه لا تغيير في قواعد الاشتباك.

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