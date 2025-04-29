الجيش الإسرائيلي يستدعي عدد من ألوية الإحتياط إستعداداً للحرب في غزة

كشف موقع "والا" الاخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، عن تلقي عدد من ألوية الإحتياط في الجيش الإسرائيلي إخطارات للتعبئة للقتال في قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الألوية المستدعاة ستتولى حماية المنطقة العازلة

وأضاف الموقع أن ألوية الاحتياط الإضافية في الجيش الإسرائيلي، ستتولى الحفاظ على المناطق العازلة في غزة، وتأمين الحدود والطرق.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن هذه مجرد خطوة من بين خطوات عملياتية كثيرة للقيام بمهمة عسكرية ضخمة مخطط لها في قطاع غزة.

هذا وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت ، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي قد بدء إستعداداته لتوسيع نطاق عملياته البرية في قطاع غزة، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية التحضيرات لتوفير كل العوامل اللوجستية اللازمة لمواصلة الحرب.



الجيش يبدأ في إقامة مجمع إنساني جديد وشركات أمريكية ستتولى إيصال المساعدات



و أفادت الهيئة بأن الجيش قد بدأ بإقامة مجمع إنساني جديد في جنوب القطاع، يقع بين طريقي موراج ورفح، من المقرر أن يستقبل الفلسطينيين بعد "الفرز الأمني".



و أشارت إلى أن هناك شركات مدنية، يرجح أن تكون أمريكية ، ستتولى مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى هذا المجمع.



وبحسب مصدر مسؤول ، فقد صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خطة التوسعة العسكرية يوم الجمعة، ما يشير إلى تحرك ميداني واسع النطاق قد يكون وشيكا.



و أوضحت هيئة البث أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع قد بدء الجيش يستعد لمرحلة جديدة من العمليات البرية تشمل تعبئة واسعة لألوية الاحتياط.



وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع تزايد مطالبات بعض أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، بتكثيف الضغط العسكري .

هذا وقد نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية ، الإثنين، عن مسؤول أمني كبير، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإنهاء الحرب في غزة بحلول أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا الموعد يمثل "الحد الأقصى" لنهاية العمليات العسكرية.

وأوضح المسؤول أن انتهاء العملية العسكرية قد يتم قبل هذا الموعد، في حال كانت الظروف الميدانية مواتية بعد تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحرب .

لافتاً إلى أن المنطق الذي يحكم هذا التوقيت هو عدم السماح بإستمرار الحرب لفترة تتجاوز العامين.

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