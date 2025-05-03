عاجل.. حماس تفضح انتهاكات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين

واصلت حركة حماس فضح الجـ ـرائم البشعة والانتـ ـهاكات التي يرتكبها الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في حق الصحفيين وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قالت حركة حماس، إن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يواصل حـ ـربه وعـ ـدوانه باستهداف الصحفي الفلسطيني وكل الوسائل الإعلامية العاملة في فلسطين، عبر جـ ـرائم القـ ـتل المتعمَّد والملاحقة والاعتقال والتضييق والمنع من التغطية الإعلامية، في الوقت الذي يحتفي فيه العالم بالصحفيين، ويطالب المجتمع الدولي بحرّية الصحافة التي أقرّتها الأمم المتحدة في الثالث من مايو يوماً عالمياً لحريّة الصحافة.

حماس: ارتقاء 212 شهيدًا من الصحفيين وتعرض أكثر من 177 صحفياً للاعتـ ـقال

وأشارت حركة حماس في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، صباح اليوم السبت، إلى ارتقاء 212 شهيداً من الصحفيين، وتعرض أكثر من 177 صحفياً للاعتـ ـقال التعسفي منذ بدء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزّة، منوهًا أن الاحتـ ـلال لا يزال يعـ ـتقل في ســ جونه أكثر من 49 صحفياً، بالإضافة إلى العشرات من صحفيي قطاع غـ ـزّة، الذين يتعرّضون لجـ ـريمة الإخفاء القسري، وتُمارَس بحقّهم أبشع جـ ـرائم التعـ ـذيب والتنكيل والتجويع والإهمال الطبّي.

حركة حماس

وأضافت حركة حماس: "إننا في حركة حماس، وفي اليوم العالمي لحرّية الصحافة، نترحّم على أرواح شهداء الكلمة والصورة من أبطال فلسطين من الصحفيين والإعلاميين، الذين قدّموا أرواحهم في سبيل نقل الصورة الحقيقية لمعاناة شعبنا وفضـ ـح جـ ـرائم العـ ـدو، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجـ ـرحى والمرضى منهم، والحرّية القريبة لكلّ المعتـ ـقلين في السجون".

حماس: الاحتـ ـلال ينتهك حرّية الصحفي في نقل معاناة شعب فلسطين إلى العالم

وشددت حركة حماس على أن حرّية الصحفي في نقل معاناة شعب فلسطين إلى العالم وفضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال، هي حقّ كفلته كلّ المواثيق، ولا يزال الاحتـ ـلال ينتهكه بشكلٍ سافر دون محاسبة أو محاكمة، داعية إلى رفض وإدانة وتجـ ـريم هذه السياسة الصهيونية، ومنع الاحتـ ـلال من مواصلة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

حماس توجه التحية للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين

وتوجهت حركة حماس بتحية إلى الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، داخل فلسطين وخارجها، الذين يقفون بكلّ شموخ على ثغرٍ مهم من ثغور الصمود والنضال في مسيرة شعب فلسطين المتواصلة، مؤكدة أنهم الصوت الهادر لنبض الشعب المدافع عن حقوقه وثوابته الوطنية.

حماس: استمرار جـ ـرائم الاحتـ ـلال ضد الإعلام الفلسطيني يؤكد خوفه من فضح جـ ـرائمه البشعة

وأوضحت حركة حماس أنّ استمرار جـ ـرائم الاحتـ ـلال ضد الإعلام الفلسطيني يكشف مدى خوف حكومة الاحتـ ـلال الفاشية من تأثير الإعلام ودوره في فضـ ـح جـ ـرائمها وعـ ـدوانها بحقّ شعب فلسطين، كما يثبت فشلها الذريع في مواجهة نصاعة الرواية الفلسطينية، وتهاوي دعايتها المُغرضة والمُضلِّلة أمام الرأي العام العالمي.

حماس تعرب عن تقديرها لكلّ المؤسسات الإعلامية في فلسطين

وأعربت حركة حماس عن التقدير والشكر العميق لكلّ المؤسسات الإعلامية في فلسطين، والعالمين العربي والإسلامي، وفي العالم، التي دأبت على نقل حقيقة الواقع في فلسطين بكلّ موضوعية ومصداقية، مناشدة إياها مواصلة رسالتها النبيلة وتعزيز حضور فلسطين في كلّ برامجها وتغطياتها الإعلامية.

حماس تطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية لتجـ ـريم انتـ ـهاكات الاحتـ ـلال ضدّ الصحفيين الفلسطينيين

وطالبت حركة حماس المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم بتحمّل مسئولياتها واستعادة دورها الحقيقي، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتـ ـلال، والعمل على تجـ ـريم انتـ ـهاكات الاحتـ ـلال ضدّ الصحفيين الفلسطينيين وفضحها أمام الرأي العام العالمي، وضمان حمايتهم في أداء رسالتهم، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المعتـ ـقلين في سجون الاحـ ـتلال.

حركة حماس

حماس تطالب بتحرك عالمي لفضح انتـ ـهاكات الاحتـ ـلال بحقّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين

وجددت حركة حماس دعوتها إلى تحرّكٍ عالمي ضاغط وفاعل، يُندّد ويفضح ويُـ ـجرّم انتـ ـهاكات الاحتـ ـلال بحقّ الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، ويعمل على حمايتهم في ممارسة وأداء دورهم ورسالتهم الإعلامية، المكفولة وفق المواثيق والقوانين الدولية.

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