عاجل.. حماس تمطر جنوب إسرائـ ـيل بوابل من الصـ ـواريخ

شنت حركة حماس هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي جنوب إسرائـ ـيل، اليوم الاثنين، وأسفر الهـ ـجوم عن سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، في بيان مقتضب، إنها هـ ـاجمت مدينة أسدود في جنوب إسرائـ ـيل بوابل من الصـ ـواريخ ردًا على ما وصفته بـ المجـ ـازر الإسرائـ ـيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غـ ـزة.

تفاصيل الهـ ـجوم الذي شنته حركة حماس علي جنوب إسرائـ ـيل

وتسبب الهـ ـجوم الذي شنته حركة حماس علي جنوب إسرائـ ـيل في إصابة ثلاثة أشخاص بـ ـجروح طفيفة، اليوم الأحد، خلال هـ ـجوم صـ ـاروخي شنته حركة حماس على جنوب إسرائـ ـيل، مما دفع الجيش الإسرائـ ـيلي إلى شن غـ ـارات جوية متعددة على وسط غـ ـزة في وقت لاحق من اليوم، وفقا لمصادر إسرائـ ـيلية وفلسطينية.

حماس

صفارات الإنذار تدوي في مدن أشدود وعسقلان ويفنه

وفي أعقاب الهـ ـجوم الذي شنته حركة حماس علي جنوب إسرائـ ـيل، دوت صفارات الإنذار في مدن أشدود وعسقلان ويفنه، بالإضافة إلى بلدات أخرى في المنطقة.

إسرائـ ـيل تعلق علي الهـ ـجوم الذي شنته حركة حماس عليها

وفي السياق ذاته، علقت إسرائـ ـيل علي الهـ ـجوم الذي شنته حركة حماس علي جنوب إسرائـ ـيل، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، أن 10 صـ ـواريخ أطلقت من غـ ـزة، وتم اعتراض معظمها.

وفي وقت لاحق، ذكرت قناة كان الإخبارية الإسرائـ ـيلية الرسمية أن أحد الصـ ـواريخ سقط في وسط عسقلان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يشن غـ ـارات عنـ ـيفة علي وسط غـ ـزة

وذكرت قناة كان الإخبارية أن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي شن بعد ذلك غـ ـارة استهدفت مدينة دير البلح في وسط غـ ـزة، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو جيش الدفاع الإسرائـ ـيلي بتنفيذ رد صارم ضد حركة حماس.

وأكد الجيش الإسرائـ ـيلي الضربة في بيان، قائلاً إنه ضرب منصات إطلاق الصـ ـواريخ في غـ ـزة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائـ ـيلية.

وأكدت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي شن غـ ـارات جوية متعددة استهدفت مواقع مختلفة في دير البلح، حيث سمع دوي انفـ ـجارات قوية في المنطقة.

قطاع غـ ـزة

طائرات حربية إسرائـ ـيلية تحلق في أجواء غـ ـزة

وقال شهود عيان إن طائرات حربية إسرائـ ـيلية شوهدت تحلق في أجواء غـ ـزة في سلسلة من الغارات المتتالية، فيما نفذت طائرات الاستطلاع أيضا تحليقا مكثفا في أجواء قطاع غـ ـزة.

اقرأ أيضًا

حماس تهاجم مخطط ترامب الشيطاني لتهجير الفلسطينيين وتدعو للتصدي له بالسلاح

جيش الاحتـ ـلال يضع أقفالا على أبواب مقامات في الحرم الإبراهيمي