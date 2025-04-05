أدانت حركة حماس جـ ـرائم الاحتـ ـلال ضدّ أطفال غـ ـزة وطالبت بحمايتهم من البـ ـطش والجـ ـرائم، كما طالبت بمحاكمة قادة الاحتـ ـلال كمـ ـجرمي حـ ـرب بسبب ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية في قطاع غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تصريحات حركة حماس عن جـ ـرائم الاحتـ ـلال في حق أطفال غـ ـزة وتفاصيل مطالبتها لمحاكمة قادة الاحتـ ـلال كمـ ـجرمي حـ ـرب، جراء حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة.

حماس: جـ ـــرائم الاحتـ ـلال ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم

قالت حركة حماس، إن جـ ـــرائم الاحتـ ـلال ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم، وطالبت بمحاكمة قادته وإدراجه في قائمة العار.

حماس

حماس تطالب بمحاكمة قادة الاحتـ ـلال كمــ جرمي حــ ـرب

ودعت حركة حماس، اليوم السبت، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إلى محاكمة قادة الاحتـ ـلال كمــ جرمي حــ ـرب، والعمل الجاد على حماية أطفالنا من بطشه وجرائمه، مشددة على أنّ جـ ـرائم الاحتـ ـلال ضدّ أطفال فلسطين من قـ ـتل متعمّد واعتـ ـقال وتعـ ـذيب، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كالغذاء والدواء والتعليم، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جـ ـرائم لا تسقط بالتقادم.

وشددت حركة حماس على أنّ الإفلات من العقاب يشجّع الاحـ ـتلال على تصعيد جـ ـرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية البريئة، في ظلّ تقاعس دولي يُعدّ وصمة عار في سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية.

حركة حماس تطالب بإدراج الاحتلال في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال

وطالبت حركة حماس، الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحـ ـتلال، وتفعيل إدراجه في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال.

ودعت حركة حماس المنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال، والعمل الجاد على حماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم.

حماس: ذاكرة أطفال فلسطين رغم الألم ستبقى حيّة لا تنسى

وأكدت حركة حماس أنّ أطفال فلسطين، رغم الجراح، سيظلون أوفياء لذاكرتهم وهويتهم، رافضين مقولة بن غوريون: “الكبار يموتون والصغار ينسون”، فذاكرة أطفال فلسطين، رغم الألم، ستبقى حيّة لا تنسى، وعزيمتهم راسخة لا تُكسر.

وترحّمت حركة حماس على أرواح قوافل شهداء أطفالنا، الذين ستظلّ دماؤهم شاهدة على سادية الاحتلال وإرهابه، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين منهم.

واستذكرت حركة حماس بكل فخر واعتزاز أطفالنا الذين رسموا ببراءتهم، وحبّهم لفلسطين، وحضورهم المشرق، صفحات خالدة في انتفاضات شعبنا ومسيرته النضالية ضدّ العدو الصهيوني.

استشهاد 17 ألف طفل في قطاع غـ ـزة

وارتقى في قطاع غـ ـزة نحو 17 ألف طفل شهيد، واعتُقل أكثر من 1100 طفل، وفقد نحو 39 ألفًا طفل أحد والديه أو كليهما، فيما تتهدّد المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة المئات منهم.

أطفال غـ ـزة

ويواصل الاحتـ ـلال الفاشي استهداف الأطفال بـ ـجرائم ممنهجة؛ من استخدامهم دروعًا بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية في أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم.

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