عاجل.. كتائب القسام تكشف عن استشهاد قيادي بارز في قطاع غـ ـزة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استشهاد القيادي براء يوسف مسكاوي، اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكه مع قوة إسرائـ ـيلية حاصرته في حي النقار بـ مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استشهاد القيادي براء يوسف مسكاوي وفقا لما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

كتائب القسام تكشف تفاصيل استشهاد أحد قاداتها في قلقيلية

أكدت كتائب القسام في بيان لها، أن هتاف الشهيد براء يوسف مسكاوي بـ "لبيك يا غـ ـزة" خلال اشتباكه مع قوات العـ ـدو في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، سيبقى يدوّي في كل أرجاء ضفتنا الغرّاء ما دام العـ ـدوان الغاشم متواصلًا بحق أهلنا في قطاع غـ ـزة الصامد.

كتائب القسام

وختمت كتائب القسام بيانها بالقول: "وإذ نودع أحد مجاهدينا الأبطال، فإننا نجدد قسمنا لله ثم لأبناء شعبنا، بأن نبقى على عهد الشهداء، وأن نواصل جهادنا حتى النصر أو الشهادة".

تفاصيل استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة إعلام الأسرى استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار متأثراً بإصابته إثر قصـ ـف إسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة.

وذكر إعلام الأسري في بيان له أن عمار هو أسير محرر أمضى 14 عاماً في سجون الاحتـ ـلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983.

وبين أنه كان من كوادر المقاومة ضد الاحتـ ـلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن جبر عمار عاد إلى غزة قبل مدة قصيرة من معركة "طوفان الأقصى" بعد إبعاد استمر 30 عاماً إلى السودان.

ومن جانبه، علق جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وجهازي الشرطة والاستخبارات الداخلية "الشاباك" علي العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

الاحتـ ـلال يعلق علي العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية

أصدر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وجهازي الشرطة الشرطة والاستخبارات الداخلية "الشاباك"، بيانًا مشتركًا، اليوم الثلاثاء، قالوا فيه إنه تم تنفيذ عملية عسـ ـكرية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، مساء أمس الاثنين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين آخرين.

وقال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إن العملية استهدفت إفشال مخطط لتنفيذ هـ ـجوم وشيك، مشيرةً إلى أن الشهيد أطلق النـ ـار على القوات التي اقتحمت المنطقة، فرد الجنود بإط ـلاق النـ ـار عليه، مما أدى إلى استشهاده وإصابة فلسطينيين آخرين.

كتائب القسام

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العملية العسـ ـكرية التي وقعت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية تمت بناءً على معلومات استخبارية من "الشاباك"، وأن قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عثرت على سـ ـلاح محلي الصنع من نوع "كارلو" في المكان.

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