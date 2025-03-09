حماس تكشف مفاجآت بشأن مباحثاتها مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى

قالت حركة حماس إنها تعاملت بـ إيجابية ومرونة كبيرة خلال لقاءات عُقدت بين مسؤولي الحركة والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر.

وينشر “الموجز” أبرز ما كشفته حركة حماس عن تفاصيل اللقاء الذي تم عقده بين مسؤولي الحركة والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر.

تفاصيل لقاء وفد حماس والمسؤول الأمريكي عن ملف الأسرى

ومن جانبها، نقلت مصادر رسمية عن القيادي في حركة حماس طاهر النونو قوله إن الحركة عقدت لقاءً مع المسؤول الأمريكي عن ملف الأسرى آدم بوهلر.

حركة حماس

وأضاف القيادي في حركة حماس: "عدة لقاءات تمت بالفعل بالعاصمة القطرية الدوحة تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية؛ وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".

وسائل إعلام عبرية: هناك تقدم ملموس في محادثات أمريكا وحماس

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية، اليوم الأحد، بأن هناك تقدم ملموس في المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع حركة حماس.

حماس تكشف عن اقتراح أمريكا الجديد بشأن اتفاق غـ ـزة

وفي نفس الصدد، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائـ ـيل"، أمس السبت، بأن أمريكا اقترحت أن تطلق حركة حماس سراح 10 من الأسرى الأحياء لديها مقابل تمديد وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة لمدة شهرين، مشيرة إلى أن المحادثات تجري دون مشاركة إسرائـ ـيل.

حماس: مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غـ ـزة

وقالت حركة حماس، أمس السبت، إن هناك مؤشرات إيجابية بشأن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غـ ـزة.

ما آخر تطورات مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة؟

ومن ناحية أخري، شهدت مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة بين إسرائـ ـيل وحركة حماس انفراجة، اليوم الأحد، وذلك بعدما شهدت حالة تجمد وتعثر من قبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائـ ـيل سترسل وفدًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الاثنين المقبل، بهدف دفع مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة إلى الأمام.

حماس توافق علي مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

وفي نفس الصدد، أعلنت حركة حماس اليوم الأحد أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وأوضحت حركة حماس، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غـ ـزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.

حركة حماس

حماس تؤكد ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وأشارت حركة حماس إلى أن وفد حماس برئاسة محمد درويش ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري في مفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غـ ـزة.

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