نتنياهو يعلن عن خطة قوية لتوسيع الحرب على قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تستعد لتنفيذ عملية وصفها بالقوية في غزة للقضاء على حماس، مشيراً إلى أن هذا سيساعد في إستعادة الأسرى المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

نتنياهو : لايمكن لقادة وضباط الجيش الإنشغال بالتحقيقات أثناء الحرب

وأشار نتنياهو إلى أنه في أعقاب الحرب يجب التحقيق في كل شيء ومع الجميع.



وتابع نتنياهو: أنا مع تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر لكن بعد انتهاء الحرب لا يمكن أن ينشغل ضباط الجيش وقادته بالبحث عن محامين للدفاع عنهم وهم في خضم الحرب، وأي لجنة تحقيق حكومية يجب أن تضم ممثلين للائتلاف الحكومي والمعارضة.



هذا وكان نتنياهو، قد أكد أن الحرب في غزة تنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا.. الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المخطوفين.

و أضاف نتنياهو: العمل ضد ‎الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.. لقد عملنا ضدهم في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية.

مصادر إسرائيلية: في حال عدم التوصل لإتفاق بشأن الرهائن فسيبدأ هجوماً جديداً على غزة

من جهة أخرى فقد كشف مسؤول عسكري إسرائيليّ إنّ "النافذة مفتوحة على حد قوله للتوصّل إلى إتّفاق بشأن الرهائن في قطاع غزة خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل". وأشار المسؤول العسكري الإسرائيليّ، إلى أنّه "في حال عدم التوصّل لاتفاق بشأن الرهائن، فسيبدأ هجوم جديد في قطاع غزة".

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إسرائيليّ، إنّ "العملية في قطاع غزة التي صدّق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر سيكون اسمها "مراكب جدعون".



وأضاف أنّ "الجيش الإسرائيليّ سيُمارس ضغوطًا للقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وممارسة الضغط لتحرير المحتجزين".

وأشار الى ان العملية الجديدة في غزة ستكون عبر الجو والبر والبحر مؤكدا ان العملية الكبرى في غزة لن تتم قبل انتهاء زيارة ترمب للمنطقة.





ولفت المصدر الأمني الإسرائيليّ إلى أنّ "أحد عناصر الخطة المركزية هو إخلاء واسع للسكان نحو الجنوب وإقامة فاصل بينهم وبين حماس، منوهاً أنّ "خطة المساعدات الإنسانية ستبدأ فقط بعد إجلاء السكان وتجميعهم في الجنوب".

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