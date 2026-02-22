السيسي يصدق على تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية.. ننشر السيرة الذاتية الكاملة

في خطوة جديدة ضمن قرارات القيادة السياسية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدًا لرئيس الجمهورية، وذلك عقب حفل تكريمه تقديرًا لمسيرته العسكرية وجهوده الوطنية خلال فترة توليه مناصب قيادية بارزة، كان آخرها منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير السيرة الذاتية الكاملة للفريق أول عبد المجيد صقر، إلى جانب أبرز محطات حياته العسكرية، والمناصب التي شغلها، والأنواط والميداليات التي حصل عليها.

السيرة الذاتية للفريق أول عبد المجيد صقر

الاسم بالكامل: عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر

عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر تاريخ الميلاد: 27 يونيو 1955

27 يونيو 1955 الرتبة: فريق أول

فريق أول السلاح: المدفعية

تخرج في الكلية الحربية عام 1977 ضمن الدفعة 69 حربية، ليبدأ مسيرة عسكرية امتدت لعقود داخل صفوف القوات المسلحة المصرية، تدرج خلالها في مختلف المناصب القيادية حتى وصل إلى قمة الهرم العسكري.

التأهيل العسكري والعلمي

حصل الفريق أول عبد المجيد صقر على عدد من المؤهلات العسكرية الرفيعة، من بينها:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية

جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية

ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان

زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

ويعكس هذا التأهيل المتدرج مسارًا مهنيًا قائمًا على الدراسة الأكاديمية إلى جانب الخبرة الميدانية، وهو ما أهّله لتولي مناصب قيادية حساسة داخل القوات المسلحة.

أبرز المناصب التي شغلها

تدرج الفريق أول عبد المجيد صقر في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية، ثم تولى عددًا من المناصب الرئيسية، أبرزها:

مدير معهد المدفعية

نائب مدير إدارة التجنيد والتعبئة

مدير إدارة شؤون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة

نائب مدير الكلية الحربية

مدير كلية القادة والأركان

مدير إدارة الشرطة العسكرية

مساعد وزير الدفاع

محافظ السويس عام 2018

القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي

ويمثل هذا المسار تنوعًا بين العمل الميداني والإداري والتعليمي، إضافة إلى الخبرة التنفيذية كمحافظ، قبل توليه قيادة القوات المسلحة.

الأنواط والميداليات التي حصل عليها

حصل مساعد رئيس الجمهورية الجديد على عدد كبير من الأوسمة والأنواط تقديرًا لجهوده، من بينها:

وسام الجمهورية من الطبقة الثانية

نوط التدريب من الطبقة الأولى

نوط 25 أبريل 1982

نوط الخدمة الممتازة

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى

ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة

ميدالية اليوبيل الذهبي للثورة

ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء

ميدالية 25 يناير

ميدالية 30 يونيو

نوط الجمهورية من الطبقة الأولى

تفاصيل حفل التكريم بحضور السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل تكريم الفريق أول عبد المجيد صقر، بحضور القيادات العسكرية، وعلى رأسهم الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي استعرض إنجازات الفريق أول عبد المجيد صقر خلال فترة توليه المسؤولية، كما ألقى وزير الدفاع كلمة وجّه خلالها الشكر والتقدير له على جهوده وتفانيه في خدمة الوطن.

من جانبه، أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقيادة العامة للقوات المسلحة على هذا التكريم، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل نموذجًا في الانضباط والتضحية لحماية الأمن القومي المصري.

وفي ختام الحفل، منح الرئيس السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر نوط الجمهورية من الطبقة الأولى، قبل أن يصدق رسميًا على تعيينه مساعدًا لرئيس الجمهورية، في خطوة تعكس استمرار الاستفادة من خبراته في موقع جديد داخل مؤسسة الرئاسة.

بهذا القرار، يبدأ الفريق أول عبد المجيد صقر مرحلة جديدة من العمل العام، مستندًا إلى سجل عسكري وإداري طويل في خدمة الدولة المصرية.