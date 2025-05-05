قصـ.ـف مخازن الأغذية كلمة السر في مشادة بن غفير و إيال زامير

شهد إجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عُقد ليل الأحد- الإثنين خلاف حاد وتلاسن بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



بن غفير : لا حاجة لإدخال المساعدات لغزة بل يجب قصف مخازن حماس

و بدء الخلاف في أعقاب إدلاء بن غفير بوجهة نظر خلال الإجتماع مفاداها "عدم ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".



وبحسب القناة 12، قال بن غفير، الوزير اليميني المتطرف: "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي، ولكن يجب قصف مخازن حماس الغذائية".



ليرد عليه زامير قائلا: "هذه الأفكار تعرضنا للخطر".

وتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال لزامير: "معذرة كل وزير هنا يستطيع التعبير عن رأيه ومخالفة الضباط".



ورد زامير، موجهاً حديثه إلى بن غفير: "أنت لا تفهم ما تقوله أنت تعرضنا جميعا للخطر هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به لا يمكننا تجويع القطاع تصريحاتك خطيرة".



نتنياهو : يمكن للجميع الإختلاف



من جهته فقد كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو تعليقه بأنه بإمكان الوزراء الاختلاف مع موقف زامير.

وأضاف أنه "إذا أدلى الوزراء بتصريحات تخالف القانون، فمن واجب النائب العام توضيح القانون لهم".



لتؤكد النائبة العامة غالي بهاراف ميارا إن إسرائيل "ملزمة بإدخال المساعدات إلى القطاع بموجب القانون الدولي".

ورد بن غفير: "هناك ما يكفي من الطعام هناك لا أفهم لماذا يُمنح كل من يقاتل ضدنا المساعدات تلقائيا أين ورد هذا تحديداً في القانون الدولي؟".



لتؤيد وزيرة المستوطنات اليمينية المتطرفة أوريت ستروك، بن غفير في رأيه.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة قد حذروا من أن المدنيين يعانون الجوع، وأن المستشفيات المدمرة غير قادرة على علاج المرضى والجرحى جراء وقف المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي.

هذا وكان مصدر إسرائيلي مسؤول قد أكد إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".



وأشار إلى أن الخطة التي تم التصديق عليها تشتمل على إحتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها".

كما أكد المسؤول على أن نتنياهو قد شدد على أن إسرائيل تعمل على إنجاح رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من القطاع.

كما قال إن "محادثات جارية مع عدد من الدول لاستقبال سكان غزة".

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