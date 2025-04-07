عبدالله بن زايد: أولويتنا تدفق المساعدات لغزة ومنع إتساع رقعة الصراع

إستقبل صاحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي بالعاصمة أبوظبي، جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

عبد الله بن زايد : أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن



وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

كما تطرقا إلى الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زاید آل نهیان خلال اللقاء، أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددًا على

دعم الإمارات لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. كما جدد سموه التأكيد على الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.



عبد الله بن زايد : الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة تتطلب بذل كافة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية

وأشار بن زايد إلى أن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة تتطلب بذل كافة الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن و مستدام ودون عراقيل.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على مواقف دولة الإمارات الأخوية التاريخية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في تقرير مصيره، ولن تدخر جهدًا في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يلبي احتياجاتهم. كما أشار سموه إلى الأولوية الملحة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتطرف والكراهية والعنصرية، والعمل الدولي الجماعي من أجل نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة التي تشكل ركائز أساسية لبناء مجتمعات آمنة مستقرة ومزدهرة.

إقرأ أيضاً

قمة خماسية بالرياض لنصرة المقترح المصري على ترامب بشأن غزة.. اعرف الكواليس

محمد بن زايد وولى العهد السعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة