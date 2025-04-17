تعليق مستفز لـ بن غفير بشأن اقتحام المسجد الأقصى وحماس تطالب بمحاكمته

اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائـ ـيليين المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة على شكل مجموعات بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائـ ـيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، كما أدوا صلوات تلمودية في خامس أيام عيد الفصح اليهودي، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة وأبرز تصريحات بن غفير خلال التقرير التالي.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن عضو الكنيست الإسرائـ ـيلي عن حزب الصهيونية الدينية المتطرف، تسفي سوكوت، أدى السجود الملحمي داخل المسجد الأقصى.

تفاصيل اقتحام آلاف المستوطنين الإسرائـ ـيليين المسجد الأقصى

كما اقتحم آلاف المستوطنين الإسرائـ ـيليين الآخرين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة "بركة الكهنة"، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي التي منعت دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصي.

المسجد الأقصى

بن غفير: إن ما لم يشهده المسجد الأقصى منذ 30 عامًا من صلوات يهودية يجري الآن في عهدتي

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "إن ما لم يشهده المسجد الأقصى منذ 30 عامًا من صلوات يهودية يجري الآن في عهدتي وأنا سعيد بقيادة هذا التغيير".

بن غفير يقتحم الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل

الجدير بالذكر أن وزير الأمن القومى الإسرائـ ـيلى، إيتمار بن غفير اقتحم الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة كبيرة رافقت موكبه، فى حين أغلقت سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلى الحرم أمام المصلين.

وألقى الوزير الإسرائـ ـيلي المتطرف كلمة في جموع المستوطنين المقتحمين للحرم الإبراهيمي، وأدى رقصات تلمودية فى باحات الحرم.

وقال بن غفير في كلمته إن إسرائـ ـيل تمر بأيام ليست سهلة، وإن هناك جهات في الشاباك تحاول تصفيته سياسيا لتغيير الحكومة المنتخبة.

سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ يـلي تغلق المسجد الإبراهيمي بسبب عيد الفصح

وأفاد مدير دائرة المساجد في مديرية أوقاف الخليل أكرم التميمي، بأن سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ يـلي أغلقت المسجد الإبراهيمي الثلاثاء والأربعاء بسبب عيد الفصح.

وقال التميمي إن السلطات الإسرائـ ـيلية فتحت المسجد بكل أقسامه أمام المستوطنين الإسرائـ ـيليين.

وأشار إلى أن الإغلاق يشمل محيط المسجد حيث يمنع على الفلسطينيين الدخول والخروج عبر الحواجز العسكرية وسط إجراءات مشددة.

حماس تطالب بمحاسبة كاتس وبن غفير أمام المحكمة الجنائية الدولية

ومن جانبها، قالت حركة حماس في بيان اليوم الخميس، إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس بأن منع حكومته المساعدات لـ قطاع غـ ـزة من أدوات الضغط إقرار علني بارتكاب جـ ـريمة حـ ـرب.

وأشارت حركة حماس إلى أنه من المؤسف أن تمر تصريحات المسؤولين الإسرائـ ـيليين بشأن منع المساعدات عن قطاع غـ ـزة دون اتخاذ موقف من المجتمع الدولي.

وجددت حركة حماس مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جـ ـريمة التجويع والحصار المفروض على قطاع غـ ـزة، داعية المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الإرهـ ـابيين الصهاينة كاتس وبن غفير وقادة الاحتـ ـلال ومحاسبتهم على جـ ـرائمهم.

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