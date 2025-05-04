عاجل..أول تعليق لـ حماس علي استهداف جماعة الحوثي لـ مطار بن جوريون

علقت حركة حماس اليوم الأحد، علي الضربات الصـ ـاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية في عمق دولة إسرائـ ـيل، والت يتصيب أهدافها بدقة وتشعل الغضب الإسرائـ ـيلي، وينشر “الموجز” في التقرير التالي تعليق حركة حماس علي استهداف جماعة الحوثي لـ إسرائـ ـيل.

أشادت حركة حماس بالضربات الصـ ـاروخية التي تنفذها جماعة الحوثي اليمنية في عمق الأراضي المحتلة، والتي تمثلت أخرها في استهداف مطار بن جوريون بصـ ـاروخ باليستي.

حماس تعلق علي استهداف جماعة الحوثي اليمنية لـ مطار بن جوريون

وقالت حركة حماس في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، إنّ "الضربة الصـ ـاروخية التي وجّهتها جماعة الحوثي إلى مطار بن جوريون، في قلب تل أبيب، تُعبّر عن التزام يمنيٍّ راسخ بالقضية الفلسطينية، وإصرارٍ أصيلٍ على الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني المظلوم".

حركة حماس

وأضافت حركة حماس: "نحيّي اليمن، شعباً وقيادةً، على أصالته وإقدامه، وعلى مواصلة طريق النصرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني في قطاع غـ ـزة الذي يتعرّض لإبـ ـادة جماعية، ونؤكّد تضامننا الكامل مع اليمن في وجه العـ ـدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم".

حماس تدعو الأمتين العربية والإسلامية لـ نصرة فلسطين

ودعت حركة حماس كلّ مكونات الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمّل مسئولياتهم التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعب فلسطين الذي يُواجه إبـ ـادة جماعية وتجويعًا ممنهجًا في قطاع غـ ـزة، والالتحاق بمعركة الدفاع عن مقدّسات الأمّة، والتصدّي لمخططات الاحتـ ـلال الساعي إلى الهيمنة على المنطقة والسيطرة على مقدّرات شعوبها".

جماعة الحوثي اليمنية تستهدف مطار بن جوريون

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي، صباح اليوم الأحد.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن العملية استهدفت مطار بن جوريون بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد سريع "فشل منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائـ ـيلية في اعتراض الصــ اروخ على مطار بن جوريون، محذرًا شركات الطيران العالمية من التوجه إلى المطار "لأنه غير آمن".

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي: "سنواصل مواجهة العدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات".

إسرائـ ـيل تفتح تحقيقًا بعد استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون

ومن جهتها، فتحت السلطات الإسرائـ ـيلية تحقيق في حادث استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون كما علقت رحلات الطيران.

وفشل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في اعتراض صـ ـاروخ أُطلقته جماعة الحوثي اليمنية استهدف مطار بن جوريون في تل أبيب ما أسفر عن عدد من الإصابات وأدى لتوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يعلق علي استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون

فيما توعد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، جماعة الحوثيبالانتقام قائلا: "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".

جماعة الحوثي

بدوره، قال بيني جانتس العضو السابق في مجلس الحـ ـرب زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائـ ـيلي المعارض إن "إيران هي التي تطلق الصـ ـواريخ الباليستية على إسرائـ ـيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وأضاف جانتس أن: "إطلاق الصـ ـواريخ على دولة إسرائـ ـيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران"، وفق قوله.

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