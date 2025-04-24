عاجل..أول تعليق لـ حماس علي استهداف إسرائـ ـيل لمستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال

علقت حركة حماس علي استهداف قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غـ ـزة، وينشر “الموجز” تفاصيل تعليق حماس خلال التقرير التالي.

استنكرت حركة حماس إقدام جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي خلال الأيام الماضية على استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غـ ـزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة، لينضم إلى 36 مستشفى ومركزاً طبياً توقّفت عن العمل نتيجة الاستهداف المباشر بالغارات ونيران جيش الاحـ ـتلال.

حماس تعلق علي استهداف إسرائـ ـيل لـ مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال في غـ ـزة

وقالت حركة حماس في بيان لها إن استهداف مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غـ ـزة يأتي استمراراً لسياسة التدمـ ـير الممنهج التي ينتهجها الاحتـ ـلال الصهيوني بحق القطاع الصحي في قطاع غـ ـزة.

حماس

وأضافت حركة حماس أنّ هذه الجـ ـريمة التي طالت منشأة طبية مخصصة لعلاج الأطفال، تُضاف إلى سجل الاحتـ ـلال الحافل بالانتـ ـهاكات الصارخة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتؤكد إصرار هذا الكيان الفاشي على المضي في حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية ومخطط التهجير القسري، من خلال تدمـ ـير البنية الصحية وتعميق المأساة الإنسانية في غـ ـزة.

حماس تدعو المجتمع الدولي باتخاذ موقف عملي وفاعل لوقف العـ ـدوان علي غزة

وفي نهاية البيان، دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف عملي وفاعل لوقف هذا العـ ـدوان المتواصل، ومحاسبة الاحتـ ـلال على جـ ـرائمه، والعمل على كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غـ ـزة، وضمان إدخال المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية للحياة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 51.355 والجرحى إلى 117.248 منذ 7 أكتوبر عام 2023.

حصيلة العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة

كشفت وزارة الصحة عن استشهاد 50 وإصابة 152 آخرين نقلوا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي قطاع غـ ـزة.

وحسب مصادر طبية، فإن أكثر من 17 ألف طفل استُشهدوا منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وفي وسط قطاع غـ ـزة، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصـ ـف للاحتــ ــلال استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة فرج الله بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

إسرائيل تفرج عن 12 أسيرًا فلسطينيًا

ومن ناحية أخري، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أنه تم الإفراج عن 12 مواطنا بينهم امرأتان من سجون الاحتـ ـلال، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

شهداء غـ ـزة

بدوره أفاد المركز الفلسطيني للاعلام، بـ وصول 12 أسيرا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم عبر حاجز كوسوفيم شرق المحافظة الوسطى.

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