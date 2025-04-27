أول تعليق لـ حماس علي تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني

علقت حركة حماس علي تعيين حسين الشيخ نائبًا لـ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

استنكرت حركة حماس تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحة أنها توقفت عند قرار اللجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية بالمصادقة على تعيين الشيخ نائبًا للرئيس.

حماس تعلق علي تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني

وقالت حركة حماس، في بيان لها اليوم الأحد: "نستنكر المصادقة على تعيين حسين الشيخ نائبًا لعباس استجابة لإملاءات خارجية وتكريسًا لنهج التفرد والإقصاء بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية".

حماس

وأضافت حركة حماس: "هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون مظلة جامعة لنضال شعبنا وقواه الحية".

حركة حماس: أولوية شعبنا الفلسطيني هي وقف العـ ـدوان وحـ ـرب الإبـ ـادة والتجويع

وتابعت حركة حماس: "أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العـ ـدوان وحـ ـرب الإبـ ـادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتـ ـلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاء لجهات خارج.

حماس تدعو للتمسك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية علي أسس وطنية

ودعت حركة حماس الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، "بعيدًا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبر عن إرادة شعبنا، ويخدم قضيته العادلة".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، قد أعلنت أمس السبت، أنها وافقت على الترشيح المقدم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعيين حسين الشيخ نائبًا له.

من هو حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني؟

وُلد حسين الشيخ عام 1960 في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وانخرط في النشاط السياسي كبقية أبناء جيله، وانضم إلى حركة "فتح" في سنوات مراهقته، وأعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ11 عاماً (بين عامي 1978 و1989).

وخلال فترة سجنه، تعلم اللغة العبرية، ما ساعده لاحقاً في أداء أدوار متعلقة بالتنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين في أكثر من صفة سياسية رسمية.

وتولى الشيخ مناصب سياسية مختلفة في الهيكل السياسي الفلسطيني، بوصفه يتبع للحزب الحاكم حركة "فتح" منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاقية أوسلو.

ومنذ عام 2007، تولى الشيخ إدارة التنسيق المدني مع إسرائـ ـيل، معنياً بقضايا مثل تصاريح التنقل والحركة داخل الأراضي المحتلة بصفة "وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية".

حماس

انتُخب عضواً في اللجنة عام 2009 وأعيد انتخابه في 2016، حيث كان له دور في رسم سياسات الحركة وتأثير في دائرة القوات الصغيرة المحيطة بالرئيس الفلسطيني.

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