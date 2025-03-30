تفاصيل إصابة مستوطنين إسرائـ ـيليين جراء إطلاق الحوثيين صـ ـاروخ من اليمن

إطلاق الحوثيين صـ ـاروخ علي تل أبيب.. أعلنت إذاعة جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم الأحد، عن إصابة مستوطنين إسرائـ ـيليين أثناء توجههما إلى الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق جراء إطلاق جماعة الحوثيين صـ ـاروخ من اليمن.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إعلان جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عن إصابة مستوطنين إسرائـ ـيليين جراء إطلاق الحوثيين صـ ـاروخ من اليمن.

تفاصيل إصابة مستوطنين إسرائـ ـيليين جراء إطلاق صـ ـاروخ من اليمن.

أفادت وسائل إعلام إسرائـ ـيلية، بسماع دوي صفارات الإنذار صباح اليوم الأحد في القدس المحتلة وتل أبيب وعدد من المدن والمواقع في وسط إسرائـ ـيل، وذلك بعد إطلاق الحوثيين صـ ـاروخ من اليمن.

الحوثيين

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائـ ـيلية عن تفعيل نظام الإنذار المبكر في المناطق المتأثرة.

الجيش الإسرائـ ـيلي: تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق صـ ـاروخ من اليمن

وقال الجيش الإسرائـ ـيلي إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في مناطق مختلفة من البلاد بعد أن أطلق جماعة الحوثيين صـ ـاروخ من اليمن.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منظومات الدفاع الإسرائـ ـيلية قامت بإطلاق صـ ـواريخ اعتراضية في محاولة لتدمـ ـير الصـ ـاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائـ ـيلية.

سلاح الجو الإسرائـ ـيلي يدعي اعتراض صـ ـاروخ أُطلق من اليمن

في وقت لاحق، ادعى سلاح الجو الإسرائـ ـيلي نجاحه في اعتراض الصـ ـاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل أن يتمكن من الوصول إلى الأجواء الإسرائـ ـيلية.

أمريكا تشن 17 غـ ـارة جديدة على مناطق مختلفة من اليمن

ومن ناحية أخري، شنت أمريكا، منذ عدة أيام، عدد من الغـ ـارات الجديدة علي معاقل الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن وتحديدًا في محافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك في قصـ ـف عنـ ـيف علي مواقع جديدة تابعة لـ الحوثيين.

ومن جانبه، قالت وسائل إعلام تابعة لـ الحوثيين، إن القوات الأمريكية شنت أكثر من 17 غـ ـارة جديدة على مناطق مختلفة من اليمن، وتحديدًا في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما هـ ـدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة ضرب الحوثيين لوقت طويل.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن أحدث غـ ـارة أمريكية استهدفت منطقة السهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة.

الحوثيين

وأشارت إلى مقـ ـتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعا للأحجار في مديرية خولان في محافظة صنعاء.

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