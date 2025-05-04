القصة الكاملة لاستهداف جماعة الحوثي لـ مطار بن جوريون في تل أبيب

سيطر استهداف جماعة الحوثي اليمنية لـ مطار بن جوريون في تل أبيب بصـ ـاروخ باليستي علي الشارع الإسرائـ ـيلي، خاصة بعد رد فعل إسرائـ ـيل بفتح تحقيق عاجل، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

كشفت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، مضيفة أنها أصابت أهدافها بدقة.

جماعة الحوثي اليمنية تستهدف مطار بن جوريون

وقال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن العملية استهدفت مطار بن جوريون بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي

وأكد سريع "فشل منظومات الدفاع الأمريكية والإسرائـ ـيلية في اعتراض الصــ اروخ على مطار بن جوريون، محذرًا شركات الطيران العالمية من التوجه إلى المطار "لأنه غير آمن".

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي: "سنواصل مواجهة العـ ـدوان الأمريكي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات".

إسرائـ ـيل تفتح تحقيقًا بعد استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون

ومن جهتها، فتحت السلطات الإسرائـ ـيلية تحقيق في حادث استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون كما علقت رحلات الطيران.

وفشل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في اعتراض صـ ـاروخ أُطلقته جماعة الحوثي اليمنية استهدف مطار بن جوريون في تل أبيب ما أسفر عن عدد من الإصابات وأدى لتوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يعلق علي استهداف جماعة الحوثي مطار بن جوريون

فيما توعد وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، جماعة الحوثيبالانتقام قائلا: "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".

بدوره، قال بيني جانتس العضو السابق في مجلس الحـ ـرب زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائـ ـيلي المعارض إن "إيران هي التي تطلق الصـ ـواريخ الباليستية على إسرائـ ـيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وأضاف جانتس أن: "إطلاق الصـ ـواريخ على دولة إسرائـ ـيل يجب أن يؤدي إلى رد قاس في طهران"، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، أفاد الإعلام الإسرائـ ـيلي، اليوم الأحد بأن قيادة منظومات الدفاع الجوي في الجيش الإسرائـ ـيلي فتحت تحقيقا عقب سقوط صـ ـاروخ يمني بـ مطار بن جوريون.

وكان جيس الاحتلال قد أعلن في بيان مقتضب على منصة "إكس": "تم رصد سقوط صـ ـاروخ في منطقة مطار بن جوريون، والحادث قيد التحقيق".

وأوضح البيان أن سقوط الصـ ـاروخ جاء بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بـ إسرائـ ـيل، وبعد عدة محاولات لاعتراض الصـ ـاروخ الذي جرى إطلاقه من اليمن.

الشرطة الإسرائـ ـيلية تمنع التوجه إلى مطار بن جوريون

ووجهت الشرطة الإسرائـ ـيلية بمنع التوجه إلى مطار بن جوريون، في حين أفادت القناة الـ12 الإسرائـ ـيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي سابقًا استهداف مطار بن جوريون الإسرائـ ـيلي مرات عدة، إحداها بصـ ـاروخ قالت إنه باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2″، مشيرة إلى أنها "حققت نجاحا وأدت إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار".

جماعة الحوثي

وكانت إسرائـ ـيل شنت غارات بعشرات الطائرات على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن أواخر سبتمبر العام الماضي، في حين قال جيش الاحتـ ـلال إنه قصف أهدافا لـ جماعة الحوثي "ردا على مئات الهـ ـجمات التي نُفذت ضد إسرائـ ـيل في الأشهر القليلة الماضية".

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