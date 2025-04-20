قطر تكشف عن دورها لـ إحياء اتفاق غـ ـزة رغم الصعوبات

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، أن قطر تعمل لإحياء اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة وملتزمة بذلك رغم الصعوبات، وينشر “الموجز” التصريحات القطرية بشأن اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة.

قطر: نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض بشأن اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وأضاف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "نشعر بالإحباط من بطء عملية التفاوض بشأن اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وهناك أرواح على المحك.

قطر: تصريحات نتنياهو ضد قطر مجرد ضجيج

ووصف وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الانتقادات التي تسمعها بلاده من رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو، بأنها غالبًا مجرد ضجيج.

قطاع غـ ـزة

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية عن رفض بلاده لمزاعم نتنياهو بشأن تحريض قطر في الجامعات الأمريكية.

تفاصيل مهاجمة نتنياهو لـ قطر

وكان رئيس حكومة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو قد هـ ـاجم قطر، يوم الخميس الماضي، واتهمها لأول مرة علنًا بأنها جزء من الحراك المناهض لإسرائـ ـيل في الجامعات الأمريكية.

وقال نتنياهو إن الدوحة ساعدت إسرائـ ـيل في التوصل إلى اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة لكنها فعلت ذلك بينما كانت تستضيف قادة حماس.

أمير قطر: إسرائـ ـيل لم تلتزم باتفاق الهدنة في قطاع غـ ـزة

من جانبه، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن إسرائـ ـيل لم تلتزم باتفاق الهدنة في قطاع غـ ـزة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، وذلك خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو.

وأضاف الشيخ تميم، الذي تعد بلاده الوسيط الرئيسي في مفاوضات إنهاء الحـ ـرب في قطاع غـ ـزة: "توصلنا إلى اتفاق قبل عدة أشهر، ولكن مع الأسف إسرائـ ـيل لم تلتزم بهذا الاتفاق، وسنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق يُنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

قطاع غـ ـزة

وتواصل قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانها على قطاع غـ ـزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51.201 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,869 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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