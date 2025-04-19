عاجل.. تفاصيل استهداف المقاومة دبابة إسرائـ ـيلية بصـ ـاروخ على حدود غـ ـزة

تشهد الأوضاع في قطاع غـ ـزة تصعيدًا خطيرًا، حيث استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت دبابة إسرائـ ـيلية من طراز "ميركافا" بصـ ـاروخ موجه من نوع "كورنيت" على مقربة من السياج الأمني شرق قطاع غـ ـزة، ما أدى إلى إصابة مباشرة في جسم الآلية، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أكدت مصادر محلية وشهود عيان سماع دوي انفـ ـجار قوي في المنطقة تلاه تصاعد أعمدة دخان من الموقع المستهدف، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائـ ـيلية في أجواء قطاع غـ ـزة، بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية في محيط الحدث.

تفاصيل استهداف فصائل المقاومة الفلسطينية دبابة إسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائـ ـيلي يحقق في ملابسات حادث استهداف فصائل المقاومة الفلسطينية دبابة إسرائـ ـيلية من طراز "ميركافا" بصـ ـاروخ موجه من نوع "كورنيت"، وسط تعتيم أولي على حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية.

فصائل المقاومة الفلسطينية

وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائـ ـيليين

بينما أشارت بعض المصادر إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائـ ـيليين، دون تأكيد رسمي من السلطات الإسرائـ ـيلية حتى اللحظة.

ويأتي هذا الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي في ظل استمرار التوترات الميدانية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتـ ـلال، لا سيما بعد تعثر جهود التهدئة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية، في وقت يتصاعد فيه العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة من خلال الغارات الجوية والقصـ ـف المـ ـدفعي المتكرر.

الأونروا: الحصار الذي تفرضه إسرائـيل علي غـ ـزة هو الأشد منذ بدء العـدوان

ومن ناحية أخري، سلطت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الضوء علي الأوضاع المأساوية في قطاع غـ ـزة بسبب العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي علي القطاع.

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة منذ نحو 7 أسابيع، هو الأشد منذ بدء العـ ـدوان في السابع من أكتوبر 2023.

الأونروا: نزوح 420 ألف مواطن من قطاع غـ ـزة منذ تجدد العـ ـدوان

وقالت وكالة الأونروا إنّ 420 ألف مواطن نزحوا مجددا من قطاع غـ ـزة منذ 18 مارس الماضي جراء تجدد العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي.

وأكدت وكالة الأونروا أنّ عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة والحصار المستمر الذي تفرضه إسرائـ ـيل منذ نحو 7 أسابيع، أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر 2023.

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