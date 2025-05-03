عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت، اجتماعًا مع مديري مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، ثمن فيها الشراكة المُمتدة بين مصر والمنظمة الأممية، منوهاً الي حرص الحكومة المصرية على توفير كافة سبل الدعم للمكاتب الأممية بالقاهرة والبرامج والأنشطة التي تقوم بتنفيذها.

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي تفاصيل وزير الخارجية ويلتقي مديري مكاتب الأمم المُتحدة الإقليمية في القاهرة، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ومديري مكاتب الأمم المُتحدة الإقليمية في القاهرة

بحث وزير الخارجية مع مُديري مكاتب الأمم المُتحدة الإقليمية في القاهرة سبل تعزيز دور المُنظمات والوكالات الأممية في مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكيفية تحقيق التناغم بين عمل المنظمات واستدامة عملها.

وزير الخارجية

كما تطرق لقاء وزير الخارجية ومُديري مكاتب الأمم المُتحدة الإقليمية في القاهرة إلى أهمية دور المنظمات الأممية في دعم الأولويات التنموية للحكومة المصرية، وفي مقدمتها مسألة ندرة المياه والإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتعليم والتعليم الفني والمهني، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لأغراض التعليم، وغيرها من الأولويات التي تشملها "رؤية مصر 2030".

وزير الخارجية: مصر حريصة على التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مُستعرضاً الدور الريادي الذي لعبته مصر تحت مظلة المُنظمة الأممية وأجهزتها الرئيسية على مدار عقود، في انعكاس للإيمان الراسخ بأن العمل مُتعدد الأطراف هو السبيل الأمثل لمواكبة التحديات الدولية الراهنة.

وثمن الوزير عبد العاطي الأنشطة الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، والتي تظل أساسية ومؤثرة للدول النامية، خاصة تلك المتأثرة بالنزاعات.

وزير الخارجية: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ

وشدد وزير الخارجية في هذا السياق على أهمية وجود المكاتب الإقليمية في مصر ليس فقط لدعم أولويات مصر التنموية، ولكن أيضاً لمساعدة المجتمعات في استيعاب المهاجرين واللاجئين، مشيراً الى استضافة مصر لأكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالبى اللجوء، مما يشكل عبئاً إضافياً على موارد الحكومة المصرية.

وأكد وزير الخارجية على تقدير مصر العميق للقيادة الحكيمة لـ "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، معرباً عن تقدير مصر لدعم السكرتير العام للخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار غـ ـزة، والتي تتضمن تدابير عاجلة للإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم، مشيراً إلى الاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع الأمم المتحدة للإعداد لمؤتمر دولي لدعم الخطة.

وزير الخارجية يدين السياسات الإسرائـ ـيلية التي تستهدف تقويض الوضع الإنساني في غـ ـزة

في هذا السياق، أدان وزير الخارجية السياسات الإسرائـ ـيلية التي تستهدف تقويض الوضع الإنساني في قطاع غـ ـزة من خلال تعمد منع دخول المساعدات الإنسانية الي القطاع لأكثر من شهرين واستخدام التجويع كسياسة مُمنهجة وأداة للعقاب الجماعي.

وزير الخارجية: عمل وكالة الأونروا لا غنى عنه في غـ ـزة ولا يمكن استبداله

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت بأن عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لا غنى عنه ولا يمكن استبداله في ظل الظروف الراهنة.

وزير الخارجية يدين الغارة الإسرائـ ـيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق

كما أدان وزير الخارجية الغارة الإسرائـ ـيلية على المنطقة المجاورة للقصر الرئاسي بدمشق، في انتهاك جديد للسيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، مُحذراً من المخاطر الوخيمة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة والتي تتسبب في تأجيج الوضع الإقليمي.

وزير الخارجية

شهد اللقاء حواراً تفاعلياً بين وزير الخارجية ومدراء مكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في القاهرة، حيث استمع الوزير عبد العاطى لمديري مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة الإنسانية بشأن قلقهم البالغ للوضع الإنسانى الكارثي في غـ ـزة وفراغ المخازن ونفاذ المواد الغذائية ومستودعات الأدوية، بالإضافة الي التحديات المرتبطة بتمويل أنشطتها اتصالاً بالتطورات التي تشهدها الساحة الدولية.

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