تفاصيل مباحثات وزير الخارجية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم التطرق لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قدم وزير الخارجية تهنئته لـ عزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

كما جدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية

وأكد وزير الخارجية على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة التاريخية الحرجة.

عزام الأحمد يعرب عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني

من جانبه، أعرب عزام الأحمد عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

انتخاب عزام الأحمد أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينة قررت مساء السبت الماضي، انتخاب عضوها عزام الأحمد، أمينًا لسر اللجنة التنفيذية بالإجماع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

واستعرض الرئيس الفلسطيني تقريرًا مفصلًا حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة لوقف العـ ـدوان على قطاع غـ ـزة والضفة الغربية والعاصمة القدس الشرقية، وفك الحصار المفروض على قطاع غـ ـزة ومنع دخول الاحتياجات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك المواد الغذائية والصحية.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

ومن ناحية أخري، أفادت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد شهداء العـ ـدوان الصهيوني على قطاع غـ ـزة إلى 52.615، والإصابات إلى 118.752 منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على غـ ـزة، إلى أنّ من بين الحصيلة 2.507 شهيدًا، و 6.711 مصابًا منذ 18 مارس، أي منذ استئناف الاحتـ ـلال عـ ـدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النـ ـار.

وأضافت الصحة أنه وصل مستشفيات قطاع غـ ـزة 48 شهيدًا، و 142 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنّ عددًا من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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