أبرزها التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.. 4 ملفات علي طاولة وزير الخارجية ونظيره العراقي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد 4 مايو 2025، فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وينشر “الموجز” تفاصيل اللقاء وأبرز الملفات التي تم مناقشتها بين الطرفين وفي مقدمتها التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

عقد وزير الخارجية جلسة مباحثات هامة مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة تناولت العديد من الملفات الهامة.

لقاء بين وزير الخارجية ونظيره العراقي

أكد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق، مثمنًا ما شهدته السنوات الماضية من تطور في العلاقات المصرية - العراقية على مختلف الأصعدة.

وزير الخارجية

وشدد وزير الخارجية على الحرص في متابعة برامج التعاون المشتركة مع العراق لتعزيز كافة أوجه العلاقات الثنائية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات بين مصر والعراق ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وزير الخارجية يبحث التعاون الثنائي مع نظيره العراقي

وتناول وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية العراق التعاون في مجال الربط الكهربائي، والبنية التحتية، ومكافحة الإرهـ ـاب والتطرف، وبناء القدرات، ودعم السياحة العراقية إلى مصر، فضلًا عن تشجيع الشركات المصرية للعمل بالعراق في القطاعات المختلفة والعمل على تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

وزير الخارجية يتابع الترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المرتقبة في بغداد

وتطرقت المشاورات بين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية العراق استعراض أخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المرتقبة التي تستضيفها بغداد في 17 مايو، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مشروعات التعاون التي تربط البلدين مع الأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي.

التطورات في قطاع غـ ـزة

واستعرض وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية العراق المستجدات الخاصة بالأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في غـ ـزة، حيث تم تناول الجهود الرامية لاستئناف اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار، وحشد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار فى غـ ـزة، والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غـ ـزة.

وزير الخارجية

المستجدات في سوريا ولبنان

كما شهد لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء مع وزير خارجية جمهورية العراق تبادل وجهات النظر حول التطورات في سوريا ولبنان والوضع الإقليمي العربي، وتوافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل القضايا والسعي المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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