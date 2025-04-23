5 ملفات هامة علي طاولة وزير الخارجية ووفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا هامًا، مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزير الخارجية والهجرة مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وأبرز الملفات التي تم مناقشتها.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ووفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

أكد وزير الخارجية، خلال لقاء وفد من غرفة التجارة الأمريكية، الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية ووفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

وأشاد وزير الخارجية بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وزير الخارجية يبرز عددًا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة

وأبرز وزير الخارجية عددًا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلًا عن المضى في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية.

وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر

واستعرض وزير الخارجية الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية.

وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية المختلفة

كما تناول وزير الخارجية خلال اجتماعه مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية أيضًا محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطـ ـلاق النـ ـار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غـ ـزة.

القاهرة تستضيف منتدى مستقبل مصر الاقتصادي

كما تناول لقاء وزير الخارجية خلال اجتماعه مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة لـ "منتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات فى مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.

لقاء تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية

وقد دار لقاء تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة.

وزير الخارجية يلتقي 100 طالب وطالبة من الجامعات المصرية

ومن ناحية أخري، أجري د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية لقاءً تفاعليًا مع 100 طالب وطالبة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة المختلفة، من بينها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الاسكندرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية، والجامعة الفرنسية، والجامعة الكندية، والجامعة الألمانية، وجامعة باديا، وجامعة بدر.

الخارجية تستهدف تعزيز التواصل مع الشباب

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء يأتي استكمالا للفاعليات التي تنظمها وزارة الخارجية والهجرة بهدف تعزيز التواصل مع الشباب، والتي كان أخرها استقبال 50 من طلاب الجامعات من مختلف المحافظات فى شهر أكتوبر الماضى والتي شملت جامعات من محافظات القاهرة، والاسكندرية، والسويس، وبني سويف، والدقهلية، والمنوفية، وسوهاج، واسيوط، وقنا، والفيوم، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والأقصر، والقليوبية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسوان، وشمال سيناء، ودمياط، ومطروح، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والمنيا، وأسيوط.

وزير الخارجية: نولي أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع الشباب المصري

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع الشباب المصري باعتبارهم طاقة الوطن ومستقبله، مشيرًا إلى الحرص على إشراكهم في الحوار حول السياسة الخارجية المصرية خاصة فى ظل الأوضاع الدقيقة التى تمر بها المنطقة، ولاستيعاب طبيعة الدور الذي تضطلع به الوزارة في حماية المصالح المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية يستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية

وقدم وزير الخارجية خلال اللقاء عرضًا شاملاً حول محددات السياسة الخارجية المصرية، مستعرضًا التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة وأبرزها التطورات فى غزة وسوريا والسودان وليبيا والسد الاثيوبى والبحر الأحمر، والتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها الوزارة في مختلف الملفات، بالإضافة إلى جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الصديقة، فضلا عن دور الوزارة فى رعاية المواطنين المصريين بالخارج وما تقوم به من جهود حثيثة لتطوير الخدمات القنصلية.

وزير الخارجية وطلاب الجامعات

لقاء تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب الجامعات

وقد دار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية والطلاب، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وأكد على حرص وزارة الخارجية على الاستمرار في فتح قنوات الحوار مع الشباب في الجامعات المختلفة بالمحافظات، بما يسهم فى رفع الوعى بدور مصر النشط على الساحتين الإقليمية والدولية للحفاظ على المصالح الوطنية.

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