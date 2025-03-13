تركيا تواصل حصد أرواح المسـ ـلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا

شنت وزارة الدفاع التركية هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي المسـ ـلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهجوم الذي شنته وزارة الدفاع التركية علي المسـ ـلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا، وحصيلة الإصابات والوفيات.

وزارة الدفاع التركية تكشف حصيلة القـ ـتلي من المسـ ـلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتـ ـل 24 من المسـ ـلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا في الأسبوع المنصرم.

أردوغان

أردوغان: نهاية المسـ ـلحين الأكراد في سوريا تقترب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدائرة تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا"، قائلًا إن نهاية المسـ ـلحين الأكراد في سوريا تقترب، وإنه لا مجال "للإرهـ ـاب" في مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

أردوغان يـ ـهدد بشن هـ ـجومًا ضد المسـ ـلحين الأكراد

وكان أردوغان قد هـ ـدد بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد المسـ ـلحين الأكراد إذا شعرت تركيا بتـ ـهديد، قائلًا: "إن شاء الله لدينا القدرة على القيام بذلك، وعلى الجميع تقدير حساباتهم على هذا الأساس".

وزير الخارجية التركي: القضاء علي المسـ ـلحين الأكراد في سوريا بات وشيكًا

وفي نفس الصدد، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن القضاء علي المسـ ـلحين الأكراد في سوريا بات وشيكاً، مضيفًا أن أنقرة لن توافق على أي سياسة تسمح لوحدات حماية الشعب بالحفاظ على وجودها في سوريا.

وزير الخارجية التركي: سنسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة

وتابع وزير الخارجية التركي:"نحن في وضع يسمح لنا ليس فقط برصد، بل بسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة".

وشدد وزير الخارجية التركي على أن القضاء على مقاتـ ـلي حزب العمال الكردستاني في سوريا والمسـ ـلحين الأكراد هي مسألة وقت، قائلاً: "لقد تغير الوضع في سوريا، نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت".

وزارة الدفاع التركية تعلن نجاح إطلاق صاروخ أطمجة المحلي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية، نجاح إطلاق صاروخ أطمجة المحلي المضاد للسفن من غواصة، في قفزة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية للبحرية التركية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على منصة "إكس"، مشاهد من إطلاق الصاروخ الذي طورته شركة روكيتسان التركية، بخبرات محلية ووطنية.

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: صـ ـاروخ أطمجة سيضرب أهدافه من تحت الماء

ومن جانبه، صرح رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، بالقول: "إن صـ ـاروخ أطمجة سيضرب أهدافه بعد الآن من تحت الماء أيضًا".

وفي منشور له على منصة "إكس"، أضاف جورجون ، أن قدرة إطلاق صواريخ موجهة من تحت الماء تمتلكها دول قليلة حول العالم، مشيرًا إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تخطو نحو مستقبل مستقل في البر والجو والبحر.

اقرأ أيضًا

تركيا تشعل النزاع المسلح بين الأكراد والفصائل السورية

أردوغان يهدد بدفـ ـن المسـ ـلحين الأكراد في سوريا مع أسـ ـلحتهم