وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية علي رأس أولويات العمل الدبلوماسي في الخارج

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً افتراضياً مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج في إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها لمتابعة سير العمل في السفارات والقنصليات بالخارج والوقوف على تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية، وينشر “الموجز” تفاصيل اللقاء خلال التقرير التالي.

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج

أكد وزير الخارجية أن الدفاع عن المصالح المصرية يعد فى مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي في الخارج، مستعرضاً خطط الإصلاح المؤسسى التى تتم بالوزارة لرفع مستوى الأداء وكفاءة العمل.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد على الدور الرئيسى للبعثات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطنى

كما أكد وزير الخارجية على الدور الرئيسى للبعثات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطنى من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص فى دول الاعتماد، وتعزيز التبادل التجارى، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، مبرزًا أهمية استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة بمصر والعمل على فتح أسواق جديدة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية، خاصة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة مواصلة الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج

وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج، متناولا آخر التطورات بالنسبة لجهود الوزارة فى تسريع وتيرة التحول الرقمي لتسهيل الخدمات والمعاملات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، مؤكداً أهمية مواصلة السفراء والقناصل الالتقاء بشكل دورى مع الجاليات المصرية في دول الاعتماد للتعرف على احتياجاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي طرحتها الدولة المصرية لخدمتهم.

الدبلوماسية الثقافية فى عمل السفارات بالخارج

كما تناول وزير الخارجية أهمية دور الدبلوماسية الثقافية فى عمل السفارات بالخارج، مؤكدا أهمية تكثيف المشاركة المصرية فى الأنشطة والفعاليات الثقافية في دول الاعتماد لتعزيز مكانة مصر دولياً وإبراز ما تتمتع بخير من حضارة وتنوع ثقافى فريد.

الترويج لتوافد السياحة الأجنبية لمصر

وشدد وزير الخارجية على أهمية الترويج لتوافد السياحة الأجنبية لمصر، لاسيما مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير والذى سيكون وجهة رئيسية للسياحة الأثرية والثقافية في مصر.

مباني سفارات وقنصليات مصر في الخارج ع

لى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية على اهتمام الوزارة بصون مباني سفارات وقنصليات مصر في الخارج باعتبارها أصول للوطن في الخارج وأرصدة عقارية ملك للدولة تعكس هيبة مصر وصورتها بالخارج.

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