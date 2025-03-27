إنتخاب نوري أصلان حاكماً لإسطنبول خلفاً لأكرم إمام أوغلو

أعلنت وسائل إعلام تركية أن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية انتخب اليوم رئيس بلدية مؤقتا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها مسيسة المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي.



نوري أصلان سيحل محل إمام أوغلو في المدة المتبقية له

هذا وقد إنتخب أعضاء المجلس وعددهم 314، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتاً.

والذي من المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت ، الأحد، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه على خلفية خضوعه لتحقيق يتعلق بقضايا الفساد.



الداخلية أعلنت إقالة إمام أوغلو و رئيسي بلدتين أخرين

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل، أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".

وأوضح البيان أنه تم إعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة". وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".

وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا

أوغلو دعى جموع المتظاهرين للثبات على موقفهم

فقد خاطب أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الأحد، الشعب التركي موضحاً إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.

و أضاف أكرم إمام أوغلو الشعب التركي في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع". ودعى رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، وقال "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".

وكانت محكمة تركية قد أصدرت، الأحد، قرارا بحبس عمدة إسطنبول المحتجزأكرم إمام أوغلو إلى حين محاكمته، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأناضول.

وخصع إمام أوغلو لتحقيقات إستمرت لمدة يومين حول قضايا فساد ومزاعم مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، حسبما ذكرت صحيفة "جمهورييت".

فيما رفض أوغلو جميع التهم المنسوبة أثناء التحقيقات.

بدورهم فقد أعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أنهم سيستأنفون هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس.

وقال محامي إمام أوغلو، "سنستأنف بالطبع أمر السجن".

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