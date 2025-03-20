الأتراك ينتفضون ضد أردوغان بعد إعتقال المعارض إمام أوغلو

دعى حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، الخميس، جموع الأتراك إلى النزول إلى الشوارع وتنظيم المزيد من الإحتجاجات في إسطنبول على خلفية إستمرار إحتجاز السلطات التركية لرئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



مظاهرات شعبية للتنديد بإعتقال إمام أوغلو

و كانت السلطات التركية قد إعتقلت إمام أوغلو، المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، على خلفية إتهامه بـ "الفساد والإرهاب".

ويعتزم حزب الشعب الجمهوري ترشيح إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصرح متحدث بإسم الحزب لـ"فرانس برس"، أنه من المتوقع أن يلقي زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، كلمة أمام أنصاره خارج مبنى بلدية إسطنبول مساء الخميس.

كما خطط طلاب الجامعات لتظاهرات في أكبر مدينة تركية.

ومنع حاكم إسطنبول كل التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، كما قيدت السلطات الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الوصول إلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لا يزال بطيئا في وقت مبكر الخميس.

ومن شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري.



والثلاثاء أبطلت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.

ومساء الأربعاء، تجمع عدة آلاف أمام مبنى البلدية رافعين الأعلام التركية، احتجاجا على احتجاز إمام أوغلو.



إمام أوغلو من محبسه : حان الوقت لترفعوا أصواتكم عالياً

من جهته فقد دعى رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، الخميس، إلى رفع الصوت في تركيا ضد ما وصفه بـ"الشر"، مؤكدا أن ذلك "واجب على الجميع بمن فيهم السياسيون الحكوميون".



وكتب إمام أوغلو على منصة "إكس" في إشارة إلى اعتقاله: "لا يمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت. تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا، الأمر الآن يتعلق بأمتنا حان الوقت لترفعوا أصواتكم".

وأضاف: "أوجه نداء لأعضاء السلطة القضائية، أناشد عشرات الآلاف من المدعين العامين والقضاة الشرفاء والأخلاقيين في القضاء التركي العظيم المتحمسين لخدمة وطنهم: عليكم الوقوف والتحرك ضد حفنة من الزملاء الذين يخربون القضاء التركي، ويشوهون سمعتنا أمام العالم أجمع".



كما أردف: "أناشد جميع السياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية وتحالف الأحزاب الحاكمة. تجاوزت هذه الأحداث حدود أحزابنا ومُثُلنا السياسية. العملية الآن تهم أمتنا، خاصة عائلاتكم، أتمنى من الجميع أن يرفعوا أصواتهم السيادة للأمة دون قيد أو شرط".

وتابع: "هذا العقل الذي استولى على شهادتي سيعتدي على ممتلكاتكم وشرفكم وممتلكاتكم علينا كأمة أن نقف في وجه هذا الشر".

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