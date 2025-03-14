أحد قادة حزب العمال الكردستاني: تلبية دعوة أوجلان مستحيل في الوقت الحالي

أعلن حزب العمال الكردستاني إنه "يستحيل" في الوقت الحالي تنفيذ عملية إلقاء السلاح التي دعى إليها زعيمه عبد الله أوجلان المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي

عقد مؤتمر في هذه الظروف مستحيل



من جهته فقد أكد جميل بيك، أحد قادة حزب العمال الكردستاني لقناة تلفزيونية كردية: "كل يوم، تحلق طائرات إستطلاع تركية، كل يوم يقصفون، كل يوم يهاجمون"، مضيفاً أن "عقد مؤتمر في هذه الظروف مستحيل وخطير".

سيتم عقد المؤتمر إذا ام إستيفاء الشروط

و أوضح جميل بيك أن المؤتمر سيعقد "إذا تم إستيفاء الشروط".



ورد حزب العمال الكردستاني الذي تتحصن قيادته في الجبال شمالي العراق، بالموافقة في الأول من مارس على دعوة زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان المعتقل منذ 26 عاماً، لحل الحركة ووضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بحياة ما لا يقل عن 40 ألف شخص.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربين "منظمة إرهابية" وقف إطلاق النار بأثر فوري، لكنه يطالب بأن يترأس عبد الله أوجلان المعتقل في جزيرة قبالة إسطنبول، "شخصياً" المؤتمر الذي سيؤدي إلى حله.



أوجلان دعى لإلقاء السلاح بعد 40 عام من الصراع

وكان زعيم الحزب العمال الكردستاني المعتقل عبدالله أوجلان قد دعى في رسالة مقتضبه من معتقله في تركيا إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه ، داعياً مقاتلي الحزب لإلقاء السلاح فوراً.

و قال أوجلان “ نعم للنضال المدني ويجب عقد مؤتمر سياسي للكرد وأوجه الدعوة لكل الجماعات لإلقاء السلاح وأتحمل المسؤولية التاريخية عن ذلك. وأضاف : خضنا نضالاً، إجتماعياً، سياسياً طويلا ونريد تطوير المجتمع المدني الديمقراطي. وشدد في رسالته لحزب العمال الكردستاني: عليكم تقريب وجهات نظركم مع الدولة التركية و نريد للأكراد أن يعيشوا حياة سلمية.

و أكمل : أدعوكم لإفساح المجال للسلام و الحل الديمقراطي يتمثل في المجتمع المدني ولغة عصر السلام والمجتمع الديمقراطي بحاجة إلى التطوير

وأردف رسالته :الأتراك والكرد عاشوا بشكل سلمي لعشرات السنين ، وأطراف خارجية سعت لتخريب العلاقة بين الأكراد والأتراك.

وختم أوجلان قائلا :الشعبان الكردي والتركي أخوة وأختتم رسالته : الشعبين التركي و الكردي إخوة.

أردوغان يشيد بجهود إخلاء تركيا من الإرهاب

من جهته فقد أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعوة حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان لجماعته التي أطلقها.

وقال أردوغان: "بدأت مرحلة جديدة في جهود إخلاء تركيا من الإرهاب".

ووصف أردوغان دعوة أوجلان لحزبه إلى إلقاء سلاحه وحل نفسه في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا بأنها لدينا فرصة تاريخية للتقدم نحو هدف تدمير جدار الإرهاب.

و أكد أردوغان أن أنقرة "ستراقب عن كثب" لضمان أن تصل المحادثات لإنهاء التمرد إلى "نهاية ناجحة"، محذرا من أي "استفزازات".

إقرأ أيضاً

زعيم ميلشيات قسد : الأكراد الأجانب مستعدون لتنفيذ شرط تركيا

قيادي بحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي.. متفائلون بالشرع وحملنا السلاح رغماً عنا