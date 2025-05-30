حماس تطالب بتحرك دولي لكسر الحصار وتسيير قوافل إغاثة عاجلة لغزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تحرك عربي ودولي واسع لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتسيير قوافل إغاثة عاجلة للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، الذي يعيش واحدة من أشد أزماته في ظل التصعيد الإسرائيلي والحصار المستمر.

وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات كارثية نتيجة استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، مشددة على أن ذلك يمثل "جريمة مكتملة الأركان بحق أكثر من مليوني فلسطيني".

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أوضاع إنسانية قاسية

يعاني سكان القطاع من نقص حاد في الأغذية والأدوية والوقود، وسط انهيار البنية التحتية الصحية، وتوقف عدد من المرافق الحيوية عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء وشح الموارد، وتقول حماس إن هذه الأوضاع تنذر بكارثة إنسانية شاملة ما لم يتدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل وفعّال.

دعوة لتسيير القوافل

طالبت الحركة بتسيير قوافل برية وبحرية محملة بالمساعدات الإنسانية من الدول العربية والإسلامية، ودعت المنظمات الإغاثية الدولية إلى أداء دورها في إيصال الدعم الإنساني إلى المحتاجين في غزة، كما شددت على ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم اعتراض هذه القوافل من قبل قوات الاحتلال.

تحميل الاحتلال المسؤولية

حملت حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع، ووصفت استمرار الحصار بأنه "عقاب جماعي وجريمة إنسانية تتعارض مع كافة القوانين الدولية"، كما حذرت من تبعات الصمت الدولي، معتبرة أن التهاون مع هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته.

تحرك عاجل مطلوب

ودعت الحركة إلى عقد جلسات طارئة في المحافل الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، لبحث سبل رفع الحصار، وإرسال فرق طبية وإغاثية إلى القطاع، كما طالبت الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الاحتلال بالضغط السياسي لفتح المعابر أمام الإغاثة.

واختتمت حماس بيانها بتأكيدها أن الشعب الفلسطيني في غزة سيبقى صامدًا، لكنه في الوقت نفسه يحتاج إلى دعم ملموس يخفف من حجم المعاناة اليومية التي يعيشها منذ سنوات.

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