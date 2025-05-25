القصة الكاملة لاستهداف جماعة الحوثي لـ مطار بن جوريون بالصـ ـواريخ

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلةو أصابت أهدافها بدقة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

كشفت جماعة الحوثي عن تفاصيل استهدافها لـ مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، قائلة إن القوة الصـ ـاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون، وذلك بصـ ـاروخ باليستي فرط صوتي، مشيرة إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

جماعة الحوثي تكشف عن تفاصيل استهداف مطار بن جوريون

وأكدت جماعة الحوثي استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية إلى مطار بن جوريون، قائلة إن استجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية، لقرار الحظر أثّر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور.

جماعة الحوثي

وأشارت جماعة الحوثي إلى الاستمرار في تصعيد العمليات العسكرية بهدف وقف العـ ـدوان على غـ ـزة، ورفع الحصار عنها.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يعترض صـ ـاروخا أطلقته جماعة الحوثي في اليمن

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بأنه اعترض صـ ـاروخا أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، وطلب من السكان التقيد بالتعليمات.

وفور الإعلان عن إطلاق الصـ ـاروخ دوت صفارات الإنذار في القدس وجنوب إسرائـ ـيل ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي في بيان "متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صـ ـاروخ أُطلق من اليمن".

وعلى ضوء التطورات، تم تعليق حركة الملاحة في مطار بن جوريون، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وجود طائرات عالقة في الجو بسبب الصـ ـاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصـ ـواريخ، التي تقول إنها "باليستية فرط صوتية" باتجاه إسرائـ ـيل وذلك منذ بدء الحـ ـرب على غـ ـزة دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تـ ـحاربها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يسقط صـ ـاروخ آخر أطلق من اليمن،

وكان الجيش الإسرائـ ـيلي قد أعلن الجمعة إسقاط صـ ـاروخ آخر أطلق من اليمن، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في جميع أنحاء إسرائـ ـيل، حسبما ذكر الجيش الإسرائـ ـيلي حينذاك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

بالمقابل، شنت إسرائـ ـيل عدة هـ ـجمات استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ردًا على هـ ـجمات الحوثيين على أراضيها.

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