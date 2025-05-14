حماس: الإرهـ ـابي نتنياهو يسارع لتصعيد المـ ـجازر بحقّ المدنيين في غـ ـزة

أدانت حركة حماس استمرار الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في غاراته الوحشـ ـية علي المدنيين في قطاع غـ ـزة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من الفلسطينيين، وينشر “الموجز” أبز ما قالته حماس عن جـ ـرائم الاحتـ ـلال في التقرير التالي.

قالت حركة حماس إن الغـ ـارات الوحشـ ـية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتـ ـلال منذ فجر اليوم، خصوصاً في شمال قطاع غـ ـزة؛ واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 70 شهيداً؛ تمثّل إمعاناً في حـ ـرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع.

حماس: غـ ـارات الاحتـ ـلال إمعاناً في حـ ـرب الإبـ ـادة ضد المدنيين في غـ ـزة

وأضافت حركة حماس، في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق تلجرام، اليوم الأربعاء: "في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقفٍ لإطـ ـلاق النـ ـار وإنجاز صفقة تبادل؛ يُسارع الإرهـ ـابي نتنياهو المسكون بنزعة الانتقام؛ إلى تصعيد العـ ـدوان والمـ ـجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في مسعى لتقويض هذه الجهود، خدمةً لأجندته السياسية.

حركة حماس

حماس: الجـ ـرائم الوحشـ ـية للاحتـ ـلال في غـ ـزة هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق،

وشددت حركة حماس على أن هذه الجـ ـرائم الوحشـ ـية للاحتـ ـلال في قطاع غـ ـزة هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق، وجـ ـرائم حـ ـرب تتطلب من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة؛ التحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتـ ـلال الفاشي على جـ ـرائمه ضد الإنسانية.

ومن ناحية أخري، أفادت التقارير باستشهاد أكثر من 60 شخصًا في غـ ـارات شنتها قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة، منذ الليلة الماضية.

الاحتـ ـلال يعاود قصف محيط المستشفى الأوروبي في غـ ـزة للتأكد من اغتيال شقيق يحيى السنوار

ووفقًا لوكالة "معا" عادت طائرات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي صباح اليوم الأربعاء، وهـ ـاجمت مكان محاولة اغتـ ـيال القيادي في حركة حماس محمد السنوار، بالقرب من المستشفى الأوروبي في خانيونس، بهدف منع المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

ومع ذلك، أفادت التقارير أن معظم الهـ ـجمات في غـ ـزة وقعت في شمال القطاع، بما في ذلك في مخيم جباليا للاجئين في أعقاب إطلاق ثلاثة صـ ـواريخ على عسقلان والمنطقة المحيطة بها.

وهاجـ ـم جيش الاحتـ ـلال أيضا المستشفى الأوروبي في خان يونس، وتم استهداف جرافة ومجموعة من الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن جثث في الموقع الذي قيل إنه تم اغتيال السنوار فيه.

حصيلة حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة

الجدير بالذكر أن حصيلة حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية، والعـ ـدوان الذي تشنه قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة ارتفعت إلى 52.928 شهيدًا، و119.846 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

شهداء غـ ـزة

وأشارت المصادر الطبية الفلسطينية، إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدًا وعشرات الإصابات، نتيجة مـ ـجازر الاحـ ـتلال واستهدافاته بحق المواطنين في قطاع غـ ـزة.

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