الصحة العالمية: 4 آلاف طفل بـ غـ ـزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن أكثر من 10 آلاف و500 مريض في قطاع غـ ـزة بحاجة لإجلاء طبي عاجل، من بينهم 4 آلاف طفل، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم السبت، عن أنه لم يتم إجلاء سوى 122 مريضًا منذ استئناف حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة في 18 مارس الماضي.

منظمة الصحة العالمية تفـ ـضح جـ ـرائم الاحتـ ـلال في غـ ـزة

وفيما يتعلق بأزمة المساعدات في قطاع غـ ـزة، أوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن الأمر لا يتعلق بفشل إيصالها، إنما بمنع إدخالها.

قطاع غـ ـزة

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "الإمدادات الطبية والأدوية تنفد بسرعة شديدة مع تزايد الحاجة إليها، بسبب الظروف المعيشية المزرية واستمرار القصـ ـف".

وأغلقت سلطات الاحتـ ـلال في 2 مارس، معابر قطاع غـ ــزة أمام دخول كل المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، والتي يعتمد فلسطينيو قطاع غـ ـزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها بعدما حولتهم الإبـ ـادة الجماعية المتواصلة لفقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

فيما، ارتفعت حصيلة حــ ـرب الإبـ ـادة الجماعية، والعـ ـدوان الذي تشنه قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة إلى 52653 شهيدا، و118897 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2.545 شهيدا، و6.856 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتـ ـلال عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة عقب اتفاق وقف إطلاق النـ ـار، بحسب وكالة وفا.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غـ ـزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 38 شهيدا، و145 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إسرائـ ـيل تكشف تفاصيل إصابة 7 جنود وضابطين في انفـ ـجار لغم شمالي غـ ـزة

ومن ناحية أخري، كشف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم السبت، تفاصيل إصابة 9 من جنوده جراء انفـ ـجار عبوة ناسفة في منطقة الشجاعية شمال قطاع غـ ـزة، وينشر الموجز التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

نقلت موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلًا عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي، بإجلاء المـ ـقاتلين، التابعين للواء القدس 16، من شمال غـ ـزة من أجل تلقي العلاج في المستشفى، وتم إخطار ذويهم.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي إلى أن الجنود الإسرائـ ـيليين أصيبوا بعد انفـ ـجار عبوة ناسفة، خلال عمليات تمشيط في منطقة حي الشجاعية شمال غـ ـزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائـ ـيلي أن من بين المصابين في شمال غـ ـزة، قائد السرية رقم 6310، ونائب قائد الفرقة 252.

قطاع غـ ـزة

وأقر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بمقـ ـتل 6 جنود -على الأقل- منذ استئناف العـ ـدوان على غـ ـزة في 18 مارس الماضي.

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