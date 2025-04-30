عاجل.. روسيا تهـ ـاجم إسرائيل أمام العدل الدولية بسبب كوارثها في غـ ـزة

ألقي ممثل الوفد الروسي كلمة هامة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاعتـ ـداءات الإسرائـ ـيلية في قطاع غـ ـزة والأوضاع الكارثـ ـية للفلسطينيين في القطاع المـ ـدمر، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

ومن جانبه قال ممثل الوفد الروسي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن المستشفيات في قطاع غـ ـزة أصبحت دمـ ـارًا والفلسطينيون يتضورون جوعًا ويجري ملاحقتهم في غـ ـزة والضفة الغربية.

ممثل الوفد الروسي: ما تقوم به إسرائـ ـيل تجاه الأونروا في غـ ـزة يعد انتـ ـهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد ممثل الوفد الروسي أمام محكمة العدل الدولية أن ما تقوم به إسرائـ ـيل تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في قطاع غـ ـزة يعد انتـ ـهاك صارخ للقانون الدولي، موضحًا أنه لا توجد أي جهة يمكنها تعويض عمل الوكالة في تأمين احتياجات الشعب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية

وأشار ممثل الوفد الروسي أمام المحكمة، إلى أن ما تقوم به إسرائـ ـيل من إجراءات تعسفية تجاه وكالة الأونروا يعد سابقة في تاريخ الأمم المتحدة.

روسيا تدعو إسرائـ ـيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأونروا

ودعت روسيا ، إسرائـ ـيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأونروا.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، يحذر من الوضع الكارثي في غـ ـزة

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "الوضع الكارثي في غـ ـزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يومًا، الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الشاحنات للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع".

وذكر نيبينزيا، خلال المناقشات في مجلس الأمن الدولي، أن "ما يؤزم الوضع في قطاع غـ ـزة بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائـ ـيلي على أنشطة الأونروا"، مؤكدًا أن "الوكالة تلعب دورًا أساسيًا لا بديل لها في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين".

وحذر المندوب الروسي من أن "تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلًا لسكان غـ ـزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، داعيًا إسرائـ ـيل لإعادة النظر في قرار وقف التعاملات مع الأونروا.

محكمة العدل الدولية تستمع لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائـ ـيل تجاه منظمة الأمم المتحدة في غـ ـزة

وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح الاثنين الماضي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائـ ـيل تجاه منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

قطاع غـ ـزة

ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى يوم الجمعة المقبل، وسيستمع قضاة المحكمة لمداخلات نحو 40 دولة ومنظمة دولية وإقليمية.

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