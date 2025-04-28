الأمم المتحدة تشن هجـوما علي إسرائـ ـيل خلال جلسة محكمة العدل الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية اليوم السبت، جلسات استماع حول التزامات إسرائـ ـيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحـ ـتلة، في إطار النظر في مدى توافق ممارساتها مع القانون الدولي، وينشر “الموجز” تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة محكمة العدل الدولية.

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، ألقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أكدت فيها على ضرورة التزام إسرائـ ـيل بالمعايير الدولية ووقف انتـ ـهاكاتها في قطاع غـ ـزة.

المسؤولة الأممية خلال جلسة محكمة العدل الدولية تشدد على أهمية وقف إطـ ـلاق النـ ـار بشكل فوري في غـ ـزة

وشددت المسؤولة الأممية خلال جلسة محكمة العدل الدولية على أهمية وقف إطـ ـلاق النـ ـار بشكل فوري في غـ ـزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة، وأن على إسرائـ ـيل تسهيل جهود الإغاثة وتأمين بيئة آمنة لعمل المنظمات الإنسانية.

محكمة العدل الدولية

وأكدت المسؤولة الأممية خلال جلسة محكمة العدل الدولية أن حماية المدنيين في قطاع غـ ـزة بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، واجب قانوني وإنساني لا يمكن تجاهله.

المسؤولة الأممية خلال جلسة محكمة العدل الدولية: القصـ ـف الإسرائـ ـيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر

واعتبرت المسؤولة الأممية خلال جلسة محكمة العدل الدولية أن استمرار القصـ ـف الإسرائـ ـيلي يعرض حياة الفلسطينيين الأبرياء للخطر، ويعد خرقًا فاضـ ـحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضافت أن احتـ ـلال إسرائـ ـيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتـ ـهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنه لا يمنحها الحق في ممارسة السيادة على هذه الأراضي.

كما شددت على ضرورة احترام إسرائـ ـيل لالتزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين، بما يشمل السماح لوكالة الأونروا بممارسة مهامها، معتبرة أن عرقلة عمل الوكالة الأممية يُعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتـ ـلال وتوفير الحماية الدولية.

طيران الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يقصف الفاخورة غربي مخيم جباليا

وكان طيران الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قد قصـ ـف في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، منطقة الفاخورة غربي مخيم جباليا في شمال قطاع غـ ـزة، وأسفر قصـ ـف الطيران الإسرائـ ـيلي عن وقوع شهداء ومصابون.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء جراء القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على جميع أنحاء قطاع غـ ـزة منذ فجر أمس الأحد 54 شهيدا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة أن المستشفيات في القطاع استقبلت رفات 51 فلسطينيا استشهدوا في غـ ـارات جوية إسرائـ ـيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحـ ـرب بين إسرائـ ـيل وحماس المستمرة منذ 18 شهرا إلى 52243 شهيدا.

وأوضحت الوزارة في آخر تحديث لها أن العدد الإجمالي للشهداء يشمل نحو 700 جثة تم الانتهاء من عملية توثيقها مؤخرا، وتشمل الحصيلة اليومية للجثث التي تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد هجمات سابقة.

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