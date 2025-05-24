وزير الخارجية: استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم في البحر الأحمر يخدم الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر يخدم الاقتصاد العالمي، وينشر “الموجز” التصريحات كاملة في التقرير التالي.

واستعرض وزير الخارجية والهجرة فى مقال رأى نشرته كبرى الدوريات الفنية المتخصصة فى مجال النقل البحرى، انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد والمساهمة فى تعافى الاقتصاد الدولى.

وزير الخارجية يعلق علي أهمية استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس

وذكر وزير الخارجية والهجرة أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التى أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب فى تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة.

وزير الخارجية

وزير الخارجية: مصر ملتزمة بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي

وأكد وزير الخارجية التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مشدداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام.

وزير الخارجية: مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غـ ـزة

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غـ ـزة والتوصل لوقف إطـ ـلاق النـ ـار دائم والعمل على توفير أفق سياسي يسهم فى تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائـ ـيليين.

وزير الخارجية يجتمع مع مجلس حلف شمال الأطلسى "الناتو"

ومن ناحية أخري، اجتمع وزير الخارجية والهجرة مع مجلس حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وأكد على التطلع للاستمرار فى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والحلف، وأشاد بالتعاون القائم بين الحلف مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والذي يعد نموذجاً فى دعم جهود تسوية النزاعات وإحلال السلم والأمن.

وأطلع وزير الخارجية المجلس على الجهود المصرية لوقف العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة ووقف إطـ ـلاق النـ ـار، مشدداً على ضرورة توقف إسرائـ ـيل عن انتـ ـهاكاتها الفادحة بحق المدنيين في قطاع غـ ـزة، رافضًا بشكل كامل سياسة التـ ـجويع والعـ ـقاب الجماعى التى نتج عنها كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غـ ـزة، مؤكداً على موقف مصر الثابت والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم الشعب السوري

على صعيد أخر، أكد وزير الخارجية حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدا على أهمية أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة، وضرورة تدشين عملية سياسية تضم كافة مكونات وأطياف المجتمع السوري لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا

كما استعرض ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزاً أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية، وضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على ضرورة حل الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.

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