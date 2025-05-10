عاجل.. 3 ملفات ساخنة علي طاولة وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت 10 مايو 2025، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أجري وزير الخارجية جلسة مباحثات هامة مع نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وفي بداية اللقاء رحب الوزير عبد العاطي بنائب الرئيس الفلسطيني فى زيارته الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، والتي سبق وأن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني خلال القمة العربية غير العادية الأخيرة في القاهرة.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

وأكد وزير الخارجية على استمرار مصر في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لـ قطاع غـ ـزة فى ظل التدهور السريع فى الأوضاع الإنسانية فى القطاع.

وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

وزير الخارجية يشدد على رفض مصر لاستخدام إسرائـ ـيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعى

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لاستخدام إسرائـ ـيل التجويع كسياسة للعقاب الجماعى.

وزير الخارجية يستعرض الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة

وتناول وزير الخارجية مسألة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غـ ـزة وفقاً للخطة العربية-الإسلامية، واستعرض فى هذه الخصوص مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غـ ـزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وزير الخارجية: هذا هو الحل الوحيد لتسوية الصـ ـراع الفلسطيني الإسرائيلي

وشدد وزير الخارجية على أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتسوية الصـ ـراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة.

وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين

نائب الرئيس الفلسطيني يعرب عن تقديره للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيداً بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار فى غـ ـزة.

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