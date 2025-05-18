الجيش الإسرائيلي يعلن إنطلاق عملية " عربات جدعون" في شمال وجنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له ، الأحد، عن بدء عملية عملية عربات جدعون البرية الواسعة، والتي تستهدف السيطرة على شمال وجنوب قطاع غزة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الجيش الإسرائيلي: تم القضاء على 670 هدفاً لحماس

و أوضح البيان: "خلال اليوم الأخير بدأت قوات الجيش في الخدمة النظامية والاحتياط عملية برية واسعة في أنحاء شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون".

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي بدأ سلاح الجو ضربة افتتاحية هاجم خلالها أكثر من 670 هدف لحماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة وذلك بهدف تشويش استعدادات العدو ودعما للعملية البرية حيث تم استهداف مستودعات أسلحة وعناصر إرهابية ومسارات أنفاق تحت الأرض إلى جانب مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع".

و أشار البيان إلى أن سلاح الجو مازال يراصل دعمه المستمر للقوات البرية العاملة في قطاع غزة".

لافتاً إلى أنه وحتى الآن قضت القوات على عشرات الإرهابيين ودمرت بنى تحتية إرهابية فوق وتحت الأرض وتمكنت من الاستيلاء على مناطق مسيطرة في أنحاء قطاع غزة" .



وسائل إعلام فلسطينية تعلن بدء نزوح العائلات من مخيمات جباليا وبيت لاهيا وتل الزعتر



هذا وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، إن عائلات نزحت من مخيم جباليا وبيت لاهيا وتل الزعتر مع بدء العمليات الإسرائيلية البرية شمالي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي التفاح شرقي مدينة غزة.

فيما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية إستهدفت "شارع المنشية" في مدينة "بيت لاهيا" شمالي القطاع، حيث أعلنت مصادر طبية في غزة عن إستشهاد 103 فلسطينيين، غالبيتهم أطفال ونساء، إثر سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر الأحد.

نتنياهو يعلن إستمرار المفاوضات ومصادر إسرائيلية تؤكد ليس هناك أي تقدم يذكر

هذا وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن في بيان له ، الأحد، عن أهداف وفد التفاوض الذي يعمل في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والتي على رأسها إطلاق سراح الرهائن، ونفي مقاتلي حماس خارج القطاع ونزع سلاح الحركة.

وأوضح البيان أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء، يعمل في هذه الساعة فريق التفاوض في الدوحة على أستنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة، سواء وفقا لمقترح ويتكوف ، أو في إطار إنهاء القتال، والذي سيشمل إطلاق سراح جميع الرهائن، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".



هذا وكانت سكاى نيوز عربية قد كشفت في وقت سابق نقلاً عن مصدر فلسطينى أن حماس قد طالبت بخروج آمن لبعض قياداتها وعائلاتهم مع تعهد أمريكى بعدم ملاحقتهم إسرائيلياً مبديةً إستعدادها لطرح سلاحها للبحث خلال مفاوضات إنهاء الحرب بعد موافقتها على التخلي عن حكم قطاع غزة.

وأفاد المصدر بأن الوفد الإسرائيلي ينقل كل خطوة وصلت إليها المفاوضات بشكل عاجل إلى نتنياهو في تل أبيب، والذي بدوره لم يبد أي موقف واضح حتى الآن.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه لا يوجد تقدم يُذكر في المحادثات التي تتضمن إنهاء الحرب في غزة.

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