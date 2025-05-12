الجيش الإسرائيلي يصدر أمر بإخلاء ثلاث موانىء يمنية تمهيداً لإستهدافهم

أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد ، تحذيرًا عاجلًا إلى جميع المتواجدين في منطقة الموانئ البحرية اليمنية التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، مطالباً بالإخلاء الفوري لموانئ رأس عيسى، الحديدة، والصليف، وذلك تمهيدًا لإستهدافها عسكريًا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الجيش الإسرائيلي : الحوثي يستخدم الموانيء الثلاثة لأنشطته الإرهابية

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أن هذه المواقع تُستخدم من قبل ما وصفه بـ"النظام الحوثي الإرهابي" لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن القصف المرتقب يأتي في إطار الرد على ما سماه "الاعتداءات الحوثية المتكررة".

كما دعى البيان جميع المدنيين والعاملين في هذه الموانئ (رأس عيسى، الحديدة، والصليف) إلى الابتعاد فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن الإخلاء الفوري هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الخطر، وأن التحذير سيظل ساريًا حتى إشعار آخر.

الجيش الإسرائيلي يدمر ميناء الحديدة

وكان سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، غارات جوية واسعة النطاق على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، خاصة في منطقة ميناء الحديدة، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ حوثي في مطار بن جوريون، وفقاً لقناة 12 الإسرائيلية.

ووفقاً للتقارير، فقد شاركت أكثر من 30 طائرة إسرائيلية في هذه الهجمات، مستهدفة منشآت حيوية مثل مصافي النفط ومحطات الطاقة. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن الهجوم كان إسرائيلياً بحتاً، لكنه نفذ بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الضربات بعد أن فشلت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية في إعتراض الصاروخ الحوثي، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المطار.

خلافات حادة بين نتنياهو وترامب بسبب الحوثي

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، وتتركز الخلافات بشكل أكبر حول طريقة معالجة التهديدات الإيرانية والحرب المستمرة في غزة والتعامل مع جماعة الحوثي اليمنية.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ، عن مصادر، أن ترامب "أثار استياء نتنياهو بتعليقات علنية الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدا من التوتر على علاقات الطرفين".

وأوضح مسؤولان أمريكيان، بالإضافة إلى دبلوماسيان من الشرق الأوسط، ضمن عدة مصادر مطلعة على الأوضاع، أن نتنياهو "شعر بالغضب والانزعاج عندما صرح ترامب الأربعاء أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطارالاتفاق النووي الذي تتفاوض إدارته عليه حاليا".

من جهته فقد نقل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إستياء نتنياهو إلى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الخميس الماضي، وفق "إن بي سي".

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