رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن إنطلاق المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون

أعلن الجنرال إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، عن إنطلاق المرحلة الثانية من عملية "مركبات جدعون" الجيش بدأ الانتقال إلى في إطار خطة الحسم ضد حركة حماس وتفكيك قدراتها المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



زامير : إسرائيل تخوض معركة الروح والعزيمة



و أكد زامير خلال زيارة ميدانية أجراها إلى قيادة فرقة غزة على أن "هذا هو مطلب الساعة ووقتها"، ومؤكدا أن إسرائيل تخوض "معركة على الروح والعزيمة".



كما شدد على أن الجيش سيكثف عملياته في المرحلة المقبلة بهدف "القضاء على حماس وقدراتها"، مضيفا أن الاستمرار بالعمل "بانضباط وعزم" ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها إستعادة الأسرى وإنهاء التهديد الذي تمثله الحركة.

وحث زامير قوات الاحتياط على الاستجابة الفورية، وأوضح: "نحن في لحظة اختبار. الجميع يجب أن يلبي النداء، لا خيار آخر".



مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية

هذا وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء قد وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، "بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المسؤول، قوله إن "الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع".

وتشمل الخطة المصادق عليها "احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها"، وفق تصريحات المسؤول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس"، وأنها "تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها".



من جهته فقد أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن "غزة ستدمر بالكامل" بعد انتهاء الحرب الجارية منذ أكثر من عام ونصف

وأضاف إنه "بعد 6 أشهر لن يكون هناك حماس في القطاع".

وأشار سموريتش في مَعرِض رده على سؤال خلال ندوة في مستوطنة "عوفرا" في الضفة الغربية المحتلة حول رؤيته لما بعد الحرب، إن سكان غزة سيبدأون "بالمغادرة بأعداد كبيرة نحو دولة ثالثة"، بعد أن يتم نقلهم إلى جنوب القطاع.

وأضاف أنه بعد 6 أشهر "لن تكون هناك حماس في غزة، نقطة على السطر. لا ككيان فاعل لا عسكري ولا مدني ولا حكومي. أعتقد أنه خلال بضعة أشهر سنكون قادرين على إعلان انتصارنا بشكل قاطع".

وفي تصريحات سابقة، أكد الوزير اليميني المتطرف أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى في حال التوصل إلى اتفاق آخر بشأن الرهائن.

وقال سموتريتش للقناة الـ12 الإسرائيلية، الإثنين: "نحن سنحتل قطاع غزة أخيرا. سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال".

وأضاف: "نحن نسيطر أخيرا على المساعدات الإنسانية بالكامل حتى لا تتحول إلى إمدادات لحماس، نحن نفصل بين حماس والسكان ونطهر القطاع، ونعيد الرهائن ونهزم حماس".

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