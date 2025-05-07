وزير الخارجية الإيطالي لإسرائيل: رد الفعل يجب أن يكون متناسب

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن المقترح المصري الخاص بإعادة إعمار غزة، والذي حصد توافق كافة الدول العربية، "هو الطريق الصحيح، والهدف هو شعبان ودولتان"، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

تاياني : قلقون بشدة بشأن الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها.

و عبّر تاياني عن قلقه البالغ بشأن الشعب الفلسطيني مضيفاً لقد وجهتُ سفراءنا وقناصلنا لبذل كل ما في وسعهم لضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء من أجل غزة، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى القطاع وتقديمها للسكان الفلسطينيين دون المرور عبر حماس".

كما شدد تاياني على خطورة الوضع الصحي والغذائي في غزة، موضحًا أن إيطاليا "ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأطفال والأمهات والجرحى. لقد استقبلنا بالفعل حوالي مائة طفل في إيطاليا، ونساعد السكان المدنيين قدر استطاعتنا".

وأبدى تاياني تفهمه لـما أسماه بالجرح الإسرائيلي جراء الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، لكنه إنتقد في الوقت نفسه العملية العسكرية الإسرائيلية مشيراً إلى أن : "رد الفعل يجب أن يكون متناسبا".

تفاصيل المقترح المصري

ويتضمن المقترح المصري الذي تم الكشف عنه نهاية مارس الماضي تشكيل لجنة فلسطينية تتولى إدارة شؤون القطاع، مع إقصاء حركة حماس عن أي ترتيبات مستقبلية.

كما يهدف إلى تنفيذ خطة إعادة إعمار شاملة بالتعاون مع جهات دولية، مع التأكيد على عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم التوجه نحو حل الدولتين كمسار أساسي لإنهاء الأزمة.

بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويلي لإعادة إعمار غزة بقيادة دول الخليج، لضمان توفير الموارد اللازمة لإصلاح البنية التحتية وإعادة بناء ما دمرته الحرب.

كذلك يتضمن المقترح إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين غزة ومصر، إلى جانب حاجز مادي لمنع بناء الأنفاق، وهو ما يعزز الأمن القومي المصري والفلسطيني.

بالإضافة إلى بدء عمليات إزالة الأنقاض وبالتوازي مع ذلك، سيتم إنشاء 20 منطقة سكنية مؤقتة لاستيعاب النازحين الفلسطينيين.

كما تضمن المقترح المصري جلب نحو 50 شركة مصرية وأجنبية للمشاركة في أعمال إعادة الإعمار، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق معايير دولية.

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